Koniec vojny na Blízkom východe so sebou prináša novú obrovskú výzvu. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi varuje, že po ukončení bojov bude v Iráne absolútnou nutnosťou zavedenie mimoriadne prísneho systému kontrol. Teherán síce v memorande so Spojenými štátmi sľúbil, že jadrové zbrane vyvíjať nebude, no samotné slová podľa šéfa dozornej agentúry ani zďaleka nestačia.
Čo je dôležité
- Nutnosť kontrol: Šéf MAAE žiada po vojne zavedenie dôkladného systému overovania iránskeho jadrového programu.
- Nové memorandum: Irán sa v dohode s USA zaviazal nevyvíjať jadrové zbrane a znížiť zásoby obohateného uránu.
- Nejasnosti okolo inšpekcií: Strany sa sporia o to, či Teherán pustí inšpektorov do zariadení zničených americkými a izraelskými útokmi.
- Pozastavená spolupráca: Irán už v júli minulého roka na základe zákona prerušil s medzinárodnou agentúrou kooperáciu, čo situáciu výrazne komplikuje.
Dobré úmysly musia nahradiť tvrdé kontroly
Podpísané memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré má byť kľúčom k definitívnemu ukončeniu vojny na Blízkom východe, obsahuje strategické bezpečnostné záväzky. Teherán v dokumente oficiálne deklaroval, že sa v budúcnosti nepokúsi získať jadrové zbrane a svoje zásoby obohateného uránu výrazne zníži. Tento proces sa má udiať priamo pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi však počas svojej pracovnej návštevy Japonska upozornil, že papierové sľuby bez reálnej a precíznej kontroly nemajú na medzinárodnej scéne váhu. Hoci iránska vláda podľa neho celkom jasne deklaruje, že vývoj zbraní hromadného ničenia nie je jej zámerom, medzinárodné spoločenstvo si nemôže dovoliť akékoľvek zaváhanie.
„Samozrejme, zámery nestačia. Musíme zaviesť veľmi dôkladný systém overovania, a to hneď, ako to bude možné.“
vyhlásil rezolútne Grossi s tým, že práve zabránenie nelegálnemu vývoju jadrových zbraní v Iráne je absolútnym jadrom a cieľom dosiahnutej dohody.
Zničené zariadenia ako jablko sváru
Napriek optimistickým vyhláseniam naráža implementácia memoranda na vážne praktické prekážky. Predstavitelia Iránu a USA v uplynulých dňoch vysielajú do sveta protichodné a zmätočné signály. Jablkom sváru je najmä otázka, či vôbec a kedy umožní Teherán medzinárodným inšpektorom navštíviť tie jadrové zariadenia, ktoré utrpeli rozsiahle škody pri nedávnych izraelských a amerických vojenských úderoch.
Grossi sa snaží napätú situáciu upokojovať. Pripomenul, že priame inšpekcie a odovzdanie iránskeho uránu pod prísny dohľad jeho agentúry sú jednoznačnou súčasťou podpísaného memoranda. Zároveň však priznal, že proces je zatiaľ len na samom začiatku. MAAE a Irán majú za sebou zatiaľ iba úvodné kolo rokovaní o technických detailoch kontroly, pričom sa očakáva, že plnohodnotné rozhovory by sa mali rozbehnúť v najbližšom čase.
Ochromené vzťahy z minulosti
Úloha medzinárodných inšpektorov bude v regióne o to zložitejšia, že vzájomná dôvera medzi dozorným orgánom OSN a islamskou republikou je už dlhší čas narušená. Spolupráca totiž narazila na tvrdú stenu už v júli minulého roka.
Teherán vtedy v nadväznosti na vlaňajšiu intenzívnu dvanásťdňovú vojnu s Izraelom prijal prostredníctvom svojho parlamentu zákon, na základe ktorého kooperáciu s MAAE oficiálne pozastavil. Obnovenie transparentného a funkčného systému overovania tak bude okrem ladenia technických detailov vyžadovať aj prekonanie hlbokej politickej priepasti a dlhodobej nedôvery.