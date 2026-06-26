Brány škôl sa pre státisíce slovenských žiakov zatvoria. Hoci oficiálny koniec vyučovania pripadá na utorok 30. júna, mnohí si vysvedčenia odnesú domov už o niekoľko dní skôr. Letné prázdniny tak pre takmer 750-tisíc školákov vrátane vyše 60-tisíc prvákov odštartujú s malým predstihom. Učiteľov však pred zaslúženým oddychom ešte čakajú dôležité pracovné a administratívne povinnosti.
Čo je dôležité
- Rôzne termíny: Oficiálny koniec školského roka je 30. júna, niektoré školy však vysvedčenia rozdajú už v piatok alebo v pondelok.
- Počty žiakov: Koncoročné hodnotenie dostane celkovo takmer 750-tisíc žiakov základných a stredných škôl.
- Prvácke premiéry: Pre vyše 61-tisíc detí pôjde o vôbec prvé koncoročné vysvedčenie v živote.
- Najväčšie školy: Rekordérmi v počte žiakov sú základná škola v Stupave a gymnázium v bratislavskej Dúbravke.
Vysvedčenia s predstihom
Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách, no záver roka nebude všade vyzerať rovnako. Zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR potvrdili, že viaceré vzdelávacie inštitúcie odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už v piatok alebo v pondelok. Tento rozdielny termín pritom nenariadil samotný rezort.
Dôvodom skoršieho ukončenia sú najmä organizačné zmeny z uplynulých týždňov. Rozdielny dátum odovzdania vysvedčení súvisí s tým, že niektoré školy si čerpajú náhradné voľno za 8. máj, ktorý bol štátnym sviatkom, no nepadol na deň pracovného pokoja, prípadne majú iné prevádzkové dôvody na to, aby vyučovanie pre žiakov ukončili skôr.
Státisíce hodnotení a školskí giganti
Štatistiky rezortu školstva ukazujú obrovský rozsah vzdelávacieho systému. Koncoročné vysvedčenie dostane do rúk celkovo 749 091 žiakov, čo zahŕňa základné, stredné aj špeciálne školy. Najväčšiu skupinu tvoria žiaci základných škôl, ktorých je vyše 522-tisíc. Stredoškolákov si svoje hodnotenie prevezme viac ako 227-tisíc.
„Po prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61 757 prváčikov základných škôl.“
spresnilo ministerstvo špeciálny míľnik pre najmladších školákov. Rezort zároveň poukázal na rozdiely vo veľkosti jednotlivých inštitúcií. Medzi suverénne najväčšie školy na Slovensku patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave, ktorej chodby zapĺňa viac ako 1 460 žiakov. Na úrovni stredných škôl dominuje Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1 183 študentmi.
Učiteľov čaká okrem oddychu aj práca
Zatiaľ čo sa žiaci tešia na dvojmesačné voľno plné zážitkov, pre takmer 68 630 učiteľov prázdniny neznamenajú len úplné vypnutie od pracovných povinností.
„Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy.“
pripomína ministerstvo školstva bežnú prax pedagógov. Deti aj mládež si oddýchnu počas júla a augusta, pričom do lavíc sa vrátia opäť až na začiatku septembra, keď oficiálne odštartuje nový školský rok 2026/2027.