Slovensko a Maďarsko otvárajú jednu z najcitlivejších kapitol spoločnej histórie. Maďarský premiér Péter Magyar ohlásil, že sa s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom dohodli na vytvorení odbornej pracovnej skupiny, ktorá má hľadať riešenia dlhoročných sporných otázok týkajúcich sa Benešových dekrétov. Napriek zložitej téme obaja lídri deklarujú snahu o zlepšovanie vzájomných vzťahov a odmietajú vnášať napätie do stredoeurópskeho priestoru.
Čo je dôležité
- Nová pracovná skupina: Lídri Slovenska a Maďarska sa dohodli na vytvorení tímu, ktorý sa bude zaoberať spormi okolo Benešových dekrétov.
- Mimo hlavného programu: Citlivá historická téma nebola oficiálnou súčasťou nedávneho summitu V4 v Gödöllő.
- Dôraz na kvalitu: Maďarský premiér odmietol stanoviť termín vyriešenia sporu, prioritou je podľa neho kvalitné riešenie, nie rýchlosť.
- Ficov prísľub: Slovensko ako nadchádzajúca predsednícka krajina Vyšehradskej štvorky sľubuje, že nebude otvárať témy, ktoré región rozdeľujú.
Citlivá téma histórie opäť na stole
Benešove dekréty dlhodobo predstavujú neuralgický bod v slovensko-maďarských diplomatických vzťahoch. O to dôležitejšie vyznievajú slová maďarského premiéra Pétera Magyara, ktorý potvrdil snahu o konštruktívny dialóg. Vo štvrtok oznámil, že so slovenským náprotivkom Robertom Ficom dospeli k dohode o zriadení špeciálnej pracovnej skupiny a pláne ďalších bilaterálnych stretnutí.
Téma rezonovala na tlačovej konferencii po stretnutí lídrov Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré sa konalo v maďarskom meste Gödöllő. Maďarský premiér však upozornil, že samotné dekréty neboli bodom oficiálneho programu tohto regionálneho summitu a riešia sa v bilaterálnej rovine.
Kvalita dôležitejšia ako rýchlosť
Obaja premiéri podľa Magyara našli zhodu v tom, že vzťahy medzi oboma štátmi sa musia aj napriek historickým krivdám naďalej zlepšovať. Otázne však zostáva, kedy pracovná skupina prinesie prvé hmatateľné výsledky. Maďarský líder odmietol verejnosť zväzovať konkrétnymi termínmi.
„Dôležitejšia ako rýchlosť je v tomto prípade kvalita samotného riešenia.“
vysvetlil Péter Magyar svoj postoj k očakávaniam od novej pracovnej skupiny.
Fico sľubuje zmier vo V4
Harmonický a pragmatický tón stretnutia potvrdil aj predseda slovenskej vlády. Robert Fico priamo v dejisku summitu zdôraznil, že krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne politicky zrelé a múdre na to, aby na spoločný stôl prinášali výlučne konštruktívne témy, ktoré ich spájajú.
Slovensko sa navyše čoskoro ujme rotujúceho predsedníctva v tomto stredoeurópskom zoskupení. Slovenský premiér pri tejto príležitosti partnerom verejne prisľúbil, že počas nadchádzajúceho mandátu sa Slovensko vyhne nastoľovaniu tém, ktoré by mohli formát V4 akýmkoľvek spôsobom rozdeľovať.