Dvojité ničivé zemetrasenie, ktoré zasiahlo Venezuelu, po sebe zanecháva čoraz tragickejšiu bilanciu. Počet obetí stúpol už na viac ako dve stovky, pričom zranenia utrpeli tisíce ďalších ľudí. Do zdevastovanej krajiny už mieri okrem sľúbenej stomiliónovej finančnej pomoci aj masívna logistická a záchranná podpora zo Spojených štátov, ktorá má pomôcť pri záchrane uväznených osôb v troskách.
Čo je dôležité
- Rastúci počet obetí: Úrady evidujú najmenej 235 mŕtvych a viac ako 4 300 zranených ľudí.
- Historická sila: Otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 boli najsilnejšie vo Venezuele za posledných viac ako sto rokov.
- Finančná pomoc: Vláda USA prisľúbila okamžitú humanitárnu pomoc v hodnote 150 miliónov dolárov.
- Vojenská logistika: Americké ozbrojené sily nasadzujú do oblasti vojnové lode a dopravné lietadlá na podporu záchranárov.
Tragická bilancia stále rastie
Dve extrémne silné zemetrasenia, ktoré za sebou udreli s magnitúdou 7,2 a 7,5, si vyberajú krutú daň na životoch aj infraštruktúre. Ich epicentrum sa nachádzalo zhruba 160 kilometrov západne od hlavného mesta Caracas a podľa odborníkov išlo o najničivejšie otrasy, aké Venezuela zažila za viac než jedno storočie.
Miestne zdravotníctvo aktuálne čelí obrovskému náporu pacientov, pričom počty obetí s postupujúcimi záchrannými prácami neustále narastajú. Venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado potvrdil mimoriadne vážnu situáciu v tamojších nemocniciach.
„K 19.00 h sme dnes ošetrili viac ako 4300 zranených ľudí… a prijali sme približne 235 pacientov, ktorí prišli bez vitálnych funkcií alebo zomreli po príchode do našich zdravotníckych zariadení.“
priblížil katastrofálnu bilanciu šéf zdravotníckeho rezortu.
Masívna podpora zo Spojených štátov
Zdevastovanej krajine už podávajú pomocnú ruku medzinárodní partneri. Vláda Spojených štátov prisľúbila postihnutej oblasti obrovskú humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Záchrana životov však v zničených oblastiach naráža na zlyhávajúcu dopravu a logistiku, preto USA posielajú aj priamu fyzickú podporu.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) oznámilo, že na miesto katastrofy okamžite vysiela dopravné lietadlá a dve vojnové lode. Ich prítomnosť má zásadne zefektívniť prebiehajúce záchranné operácie.
„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci.“
spresnilo americké velenie úlohu svojich jednotiek nasadených priamo vo Venezuele.