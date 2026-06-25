Tragický štvrtkový podvečer na juhu Slovenska. Život 37-ročného muža vyhasol pri ťažkej dopravnej nehode v obci Veľké Úľany, keď na svojom motocykli stratil kontrolu a narazil do oplotenia. Zranenia boli natoľko vážne, že im podľahol priamo na mieste nešťastia. Polícia v súvislosti s tragédiou opäť dvíha varovný prst a apeluje na vodičov motocyklov.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: Nešťastie sa odohralo vo štvrtok podvečer v obci Veľké Úľany v okrese Galanta.
- Priebeh nehody: 37-ročný motocyklista dostal na ceste šmyk a narazil priamo do oplotenia.
- Fatálne následky: Muž utrpel rozsiahle zranenia, ktorým na mieste podľahol.
- Varovanie polície: Strážcovia zákona vyzývajú motorkárov, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.
Smrteľný náraz do oplotenia
Jazda vo štvrtok podvečer sa stala osudnou pre 37-ročného muža v okrese Galanta. Počas prejazdu obcou Veľké Úľany z doposiaľ presne nezistených príčin nezvládol riadenie svojho stroja. Podľa predbežných informácií dostal s motocyklom šmyk, ktorý ho vymrštil mimo vozovky.
Neovládateľný motocykel následne tvrdo narazil do oplotenia popri ceste. Následky hrozivého nárazu boli fatálne. Hoci na miesto okamžite smerovali záchranné zložky, muž utrpel zranenia obrovského rozsahu, ktorým priamo na mieste nehody podľahol.
Prebieha vyšetrovanie
Čo presne predchádzalo tragickému okamihu, či zohrala hlavnú úlohu neprimeraná rýchlosť, technická porucha alebo len chvíľková nepozornosť, ukážu až ďalšie kroky strážcov zákona.
„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.“
potvrdili zasahujúce zložky. V súvislosti s touto smutnou udalosťou adresovala polícia všetkým priaznivcom dvoch kolies dôrazný apel. Vyzýva motocyklistov k mimoriadnej opatrnosti na cestách a varuje ich pred preceňovaním vlastných jazdeckých schopností, ktoré sa môže v zlomku sekundy skončiť podobnou tragédiou.