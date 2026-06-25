Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odobril špeciálnu 40-dňovú operáciu Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU), ktorá má za cieľ vyvinúť maximálny tlak na Ruskú federáciu. Ambicióznym plánom Kyjeva je prostredníctvom cielených úderov a nasadenia moderných technológií oslabiť nepriateľa a prinútiť ho k definitívnemu ukončeniu vojny.
Čo je dôležité
- Nová ofenzíva: Zelenskyj schválil 40-dňovú operáciu SBU s cieľom vyvinúť enormný tlak na Rusko.
- Využitie dronov: Ukrajinská tajná služba dosahuje na fronte vynikajúce výsledky najmä vďaka bezpilotným lietadlám.
- Elitná jednotka: V útokoch na ruské pozície a vojenskú techniku vyniká špeciálna skupina Alfa.
- Údery v zázemí: Ukrajina čoraz častejšie a presnejšie zasahuje strategické ciele hlboko v ruskom vnútrozemí.
Oslabenie agresora a tlak na mier
Rozhodnutie Kyjeva prichádza v čase stupňujúcich sa útokov na kľúčovú ruskú infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil spustenie špecifickej, časovo ohraničenej operácie pod hlavičkou ukrajinskej tajnej služby, ktorá má priniesť zásadný zvrat vo vývoji konfliktu.
„Schválil som 40-dňovú operáciu SBU zameranú na ovplyvnenie agresorského štátu s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu.“
uviedla hlava štátu k plánovaným krokom. Tieto aktivity majú Moskvu dostať pod tlak, ktorý by ju donútil prehodnotiť svoje vojenské ciele a zasadnúť za rokovací stôl.
Drony a elitná jednotka Alfa
Prezident nešetrí chválou na adresu Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU). Tajná služba podľa neho zaznamenala v uplynulých mesiacoch výnimočné úspechy pri obrane vlastných pozícií aj pri ofenzívnych ťaženiach. Kľúčovú úlohu v tejto fáze vojny zohráva inovatívne nasadzovanie bezpilotných lietadiel, ktoré menia pravidlá boja.
Výrazný podiel na likvidácii ruskej vojenskej techniky a živej sily má najmä špeciálna jednotka Alfa. Tá sa radí k absolútnej špičke ukrajinských síl pri presných a devastačných úderoch na okupačné vojská.
Zásahy hlboko v Rusku
Vyhlásenie o novej 40-dňovej operácii sa prekrýva s obdobím, kedy ukrajinské ozbrojené sily výrazne zintenzívnili ofenzívne akcie nielen na línii dotyku, ale aj ďaleko za ňou. Pomocou diaľkových dronov sa im darí zasahovať rafinérie, letiská a vojenské uzly čoraz hlbšie v ruskom vnútrozemí.
Tieto sofistikované operácie majú jasný a nemenný cieľ – systematicky ničiť vojenské a logistické kapacity Ruska, narušiť plynulosť zásobovania armády a znásobiť psychologický aj ekonomický tlak na tamojšie vedenie.