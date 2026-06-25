Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) sa po dlhšom období opäť zjednocujú v obrannej politike. Ministri obrany Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska sa na kľúčovom stretnutí v Budapešti dohodli na spoločnom postupe, s ktorým predstúpia na blížiacom sa summite NATO v Ankare. Zástupcovia jednotlivých vlád označili rokovania za dôležitý reštart vzájomnej spolupráce. Témami boli nové bezpečnostné hrozby vrátane dronov, podpora obranného priemyslu, ale aj ochrana hraníc pred nelegálnou migráciou.
Čo je dôležité
- Spoločný postoj pre NATO: Štáty V4 pôjdou na summit aliancie v Ankare s vopred dohodnutým a jednotným stanoviskom.
- Reštart vzťahov: Ministri sa zhodli, že obranná spolupráca v stredoeurópskom regióne opäť ožíva.
- Kľúčové témy: Diskusii dominoval rozvoj infraštruktúry, spoločný zbrojársky priemysel a ochrana pred dronmi.
- Bezpečnosť a migrácia: Poľský minister vyzdvihol V4 ako najbezpečnejší priestor v Európe s chránenými hranicami, spolupráca sa má týkať aj vojny na Ukrajine.
Návrat k otvorenému dialógu
Hlavné mesto Maďarska hostilo dôležitú schôdzku lídrov rezortov obrany Vyšehradskej skupiny (V4). Cieľom stretnutia v Budapešti bolo zosúladenie strategických priorít pred blížiacim sa summitom NATO, ktorý sa tentoraz uskutoční v tureckej Ankare.
Slovenský minister obrany Robert Kaliňák po rokovaniach zdôraznil, že stretnutie prinieslo dlho očakávaný prienik názorov nielen na politickej, ale najmä na rýdzo vojenskej úrovni. Stredoeurópski partneri intenzívne riešili moderné bezpečnostné výzvy, ktoré priamo ovplyvňujú Európu. Na stole boli okrem klasického rozvoja infraštruktúry aj vysoko aktuálne témy, ako je spoločný postup pri budovaní obrany proti dronom či masívne posilňovanie domáceho obranného priemyslu.
„Hovorili sme o bezpečnostných výzvach ovplyvňujúcich V4 a Európu, ako aj o prehĺbení spoločnej spolupráce. Tento otvorený dialóg nám v posledných rokoch veľmi chýbal.“
uviedol Kaliňák a ocenil snahu všetkých zúčastnených štátov hľadať spoločné riešenia.
Rýchly samit za novej vlády
To, že stretnutie malo dynamický spád, potvrdil aj hostiteľ, maďarský minister obrany Romulusz Ruszin-Szendi. Poukázal na fakt, že podujatie sa podarilo zorganizovať v mimoriadne krátkom čase, keďže nová vláda maďarského premiéra Pétera Magyara vznikla len pred viac ako mesiacom.
Aktuálna schôdzka je podľa neho obrovským a symbolickým krokom vpred, ktorý jasne dokazuje, že obranná spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska znova ožíva a má pre kontinent svoj strategický význam.
Najbezpečnejší priestor pre život
O dôležitosti zoskupenia nepochybujú ani zástupcovia severných susedov. Český minister obrany Jaromír Zůna pripomenul, že formát V4 nie je konkurenciou, ale naopak, efektívne dopĺňa spoluprácu medzi krajinami v rámci väčších štruktúr NATO a EÚ. Práve silná regionálna spolupráca by podľa neho mala byť pre každý členský štát prioritou, keďže ponúka množstvo projektov do budúcnosti.
Ešte ďalej zašiel vo svojom hodnotení poľský minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorý poukázal na vysokú úroveň bezpečnosti v stredoeurópskom regióne.
„Dnes si myslím, že máme najlepší životný priestor v Európe pre každého. Sme najbezpečnejšie krajiny, naše hranice sú chránené a nikto nemôže nelegálne vstúpiť.“
vyhlásil Kosiniak-Kamysz. Zároveň dodal, že krajiny Vyšehradskej skupiny vidia obrovský potenciál pre ďalšiu úzku koordináciu a spoluprácu v citlivých oblastiach, akými sú zvládanie migračných tlakov či spoločný postoj k rusko-ukrajinskej vojne.