O 6G dnes počuť čoraz častejšie a názov sľubuje revolúciu v rýchlosti internetu. Realita je však triezvejšia a zaujímavejšia zároveň. Šiesta generácia mobilných sietí sa síce reálne pripravuje, no do telefónov bežných používateľov sa dostane až okolo roku 2030. Čo presne 6G sľubuje a čo z toho budú mať slovenskí používatelia? Poďme po poriadku.
Čo je 6G a kde sa práve nachádza
6G je nástupcom dnešného 5G a v prostredí medzinárodných štandardov sa preň zaužíval názov IMT 2030. Zatiaľ však nejde o hotovú technológiu, ale o rozpracovaný štandard. Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zverejnila rámec pre 6G už koncom roka 2023 a začiatkom roka 2026 dokončila návrh minimálnych technických požiadaviek, ktorý definuje 20 výkonnostných parametrov, z toho sedem úplne nových pre 6G.
Na samotných technických špecifikáciách pracuje organizácia 3GPP. Aktuálne prebieha takzvaná študijná fáza, pričom prvé záväzné špecifikácie 6G sa očakávajú až v rokoch 2029 až 2030. Komerčné nasadenie sa preto reálne odhaduje okolo roku 2030. Inými slovami, 6G síce klope na dvere v podobe míľnikov štandardizácie, ktoré prebiehajú práve teraz, no do bežného života vstúpi až na konci desaťročia.
Čo 6G sľubuje
Vízia 6G je ambiciózna, hoci treba zdôrazniť, že ide o očakávania, nie o definitívne čísla. Hovorí sa o mnohonásobne vyšších rýchlostiach ako pri 5G, teoreticky až na úrovni terabitov za sekundu, a o ešte nižšej odozve. K tomu má 6G priniesť niekoľko nových princípov:
- Siete postavené na umelej inteligencii, ktorá má riadiť a optimalizovať prevádzku.
- Spojenie komunikácie a snímania okolia, keď sieť dokáže nielen prenášať dáta, ale aj vnímať prostredie.
- Nové frekvenčné pásma vrátane veľmi vysokých terahertzových frekvencií.
- Všadeprítomné pokrytie aj vo vidieckych a odľahlých oblastiach, prepojené so satelitmi, s cieľom zmenšiť digitálnu priepasť.
- Dôraz na udržateľnosť a energetickú efektívnosť sietí.
Pre používateľa to v praxi znamená potenciál pre náročné aplikácie ako rozšírená a virtuálna realita, automatizácia, inteligentné mestá či telemedicína.
Čo to znamená pre rýchlosť internetu na Slovensku
Tu treba zostať pri zemi. 6G bude stáť na základoch 5G, takže preň bude kľúčové, ako dobre máme rozbehnuté práve súčasné siete. A na Slovensku je stále aktuálnou úlohou dobudovať kvalitné 5G pokrytie (vrátane samostatných 5G jadier sietí) a optické pripojenie, ktoré tvorí ich chrbticu. Práve optika a dobré 5G prinesú slovenským domácnostiam reálne zrýchlenie internetu už v najbližších rokoch, dávno pred príchodom 6G.
Smerovanie pritom udáva aj Európska únia, ktorá si v rámci cieľov do roku 2030 stanovila gigabitové pripojenie pre všetkých a 5G vo všetkých obývaných oblastiach. Ak Slovensko tieto ciele naplní, vytvorí si tým aj dobrú štartovaciu pozíciu pre neskorší nástup 6G. Reálny dosah 6G na rýchlosť internetu na Slovensku teda uvidíme až v priebehu budúceho desaťročia a bude závisieť od investícií operátorov aj štátu do infraštruktúry.
Triezvy pohľad namiesto veľkých sľubov
Aj odborníci vyzývajú na opatrnosť. Na veľtrhu MWC 2026 sa 6G objavovalo najmä na prezentáciách, hoci do komerčnej reality má ešte ďaleko. Zástupcovia priemyslu upozorňujú, že je dôležité nepreháňať očakávania a najprv sa poučiť zo zavádzania 5G, ktoré mnohí operátori dokončujú až teraz. Každá generácia sietí sa rodila roky a inak to nebude ani pri 6G.
Záver je teda jednoduchý. 6G je reálne na ceste a prinesie veľký skok vpred, no nie zo dňa na deň. Pre väčšinu Slovákov je dnes najpraktickejšou cestou k rýchlejšiemu internetu kvalitné 5G a optika. A keď o pár rokov 6G naozaj dorazí, práve tieto základy rozhodnú o tom, ako rýchlo a naplno ho pocítime.