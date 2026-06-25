Katastrofálne následky dvojitého zemetrasenia vo Venezuele vyvolali okamžitú odozvu aj v najvyšších kruhoch katolíckej cirkvi. Pápež Lev XIV. sa rozhodol vyslať do zdevastovanej juhoamerickej krajiny prvotnú finančnú pomoc vo výške 100-tisíc eur. Zatiaľ čo záchranári v troskách naďalej pátrajú po preživších, počet obetí najsilnejších otrasov za posledných vyše sto rokov už presiahol číslo 160.
Čo je dôležité
- Vatikánska pomoc: Pápež Lev XIV. posiela zdevastovanej krajine prvotnú finančnú injekciu vo výške 100 000 eur.
- Zdroj financií: Peniaze putujú zo špeciálnych fondov Apoštolskej almužne, ktorá zastrešuje charitatívnu činnosť v mene pápeža.
- Dvojitý úder: Sever krajiny zasiahli dve extrémne silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jedinej minúty.
- Tragická bilancia: Najsilnejšie otrasy od roku 1900 si doteraz vyžiadali najmenej 164 obetí a takmer tisícku zranených.
Rýchla reakcia z Vatikánu
Vatikán nenechal výzvy o pomoc od zloženej krajiny bez odozvy. Pápež Lev XIV. promptne uvoľnil balík 100-tisíc eur, ktorý má slúžiť ako okamžitá finančná podpora pre postihnuté oblasti. Tieto prostriedky pochádzajú priamo z Apoštolskej almužne – dôležitého vatikánskeho úradu, ktorý v mene hlavy katolíckej cirkvi vykonáva a organizuje charitatívnu činnosť pre ľudí v extrémnej núdzi.
„Ide o počiatočný príspevok určený na priamu podporu záchranných prác.“
potvrdili zástupcovia Svätej stolice s tým, že situáciu budú naďalej monitorovať a v prípade potreby sú pripravení svoju pomoc stupňovať.
Najsilnejšie otrasy od roku 1900
Finančná podpora prichádza v čase, keď sa sever Venezuely spamätáva z bezprecedentnej skazy. V noci na štvrtok zasiahlo krajinu zemetrasenie s magnitúdou 7,2, po ktorom v priebehu necelej minúty nasledoval ešte masívnejší otras so silou 7,5. Epicentrum tohto ničivého živlu sa nachádzalo len približne 160 kilometrov západne od hlavného mesta Caracas.
Odborníci už teraz hovoria o najsilnejšom zemetrasení vo Venezuele od roku 1900. Otrasy doslova zrovnali so zemou množstvo budov aj v bezprostrednej blízkosti metropoly. Záchranárske tímy aktuálne potvrdzujú najmenej 164 mŕtvych a počet zranených sa nebezpečne blíži k tisícke. Záchranné operácie v troskách budov sú však stále v plnom prúde, a preto sa očakáva, že bilancia obetí ešte nie je konečná.