Trh s autami prechádza cenovou vojnou. Lacné čínske elektromobily expandujú do Európy aj na Slovensko nevídaným tempom a rozdeľujú vodičov na dva tábory. Jedni hovoria, že za zlomok ceny dostanete moderné, bohato vybavené auto. Druhí krútia hlavou a radšej stavia na osvedčenú jazdenú európsku klasiku. Kto má pravdu? Poďme si rozobrať argumenty oboch strán.
Čo sa deje na trhu
Nástup je raketový. Podľa údajov mali čínske značky v prvých štyroch mesiacoch roka 2026 v EÚ približne 6 percent nových registrácií, čo je takmer dvojnásobok oproti predošlému roku. Ťahúňom je BYD, ktorý začiatkom roka predbehol aj Teslu, prudko rastú aj Chery, MG či Leapmotor. Na Slovensku síce elektromobily rastú pomalšie (podiel batériových áut stúpol z 2,4 na 4,7 percenta za rok), no čínske značky ako BYD, MG a Leapmotor sa podľa štatistík už predierajú do rebríčkov, zatiaľ čo segmentu dominuje Škoda.
Hlavným lákadlom je cena. Malý Leapmotor T03 štartuje na Slovensku okolo 17 900 eur, BYD Dolphin v Európe od necelých 24 000 eur, pričom porovnateľný Volkswagen ID.3 začína až nad 35 000 eur. A to aj napriek clám. EÚ totiž zaviedla dodatočné clá, ktoré sa k základným 10 percentám pripočítavajú podľa značky, od približne 17 percent pri BYD až po 35 percent pri koncerne SAIC (MG), teda spolu až okolo 45 percent. Čínske automobilky to obchádzajú prechodom na hybridy a stavbou tovární priamo v Európe, takže lacný tlak neutícha.
Argumenty za novú čínsku značku
Najsilnejším je už spomenutý pomer ceny a výbavy. Za peniaze, za ktoré inde kúpite úplne základné auto, tu často dostanete plnú výbavu vrátane veľkých displejov, asistentov či aktualizácií softvéru na diaľku. Lákadlom sú aj dlhé záruky, napríklad Leapmotor ponúka päťročnú záruku na vozidlo a osemročnú na batériu. K tomu nové auto znamená nulový najazdený kilometer, batériu v plnom zdraví a najnovšiu techniku. A pozor, niektoré značky už majú na Slovensku reálne zázemie: Leapmotor zastrešuje importér Emil Frey s ôsmimi predajnými a servisnými miestami a skladom dielov.
Riziká neznámej značky
Druhá strana mince je neistota. Pri nových značkách sa ťažko odhaduje zostatková hodnota, takže neviete, koľko auto stratí, ak ho o pár rokov budete predávať. Servisná sieť a dostupnosť dielov sú pri niektorých značkách stále riedke, čo môže predĺžiť opravy. Otázna je aj dlhodobá životnosť značky na trhu a jej spoľahlivosť, ktorá ešte nie je rokmi overená. Niektorých kupujúcich znepokojuje aj otázka softvéru a dát. Inými slovami, kupujete čiastočne mačku vo vreci.
Argumenty za jazdenú európsku klasiku
Tu hrá hlavnú rolu istota. Etablované európske modely majú overenú povesť, známu spoľahlivosť a hustú sieť autorizovaných aj nezávislých servisov s ľahko dostupnými dielmi prakticky kdekoľvek. Veľkou výhodou je, že jazdené auto má najväčší prepad ceny už za sebou, takže z pohľadu ďalšej straty hodnoty býva rozumnejšie. A vstupná cena dobrej jazdenky môže byť nižšia ako pri akomkoľvek novom aute.
Riziká jazdenej voľby
Ani jazdenka nie je bez háčikov. Dostanete staršiu techniku a menej výbavy ako pri novom čínskom aute. Ak ide o jazdený elektromobil, kľúčová je kondícia a vek batérie, ktorá časom prirodzene stráca kapacitu, a zostávajúca záruka býva krátka alebo žiadna. Pri jazdenom aute so spaľovacím motorom zase treba myslieť na budúce emisné pravidlá a náklady. A vždy hrozí skryté opotrebovanie, ktoré sa prejaví až po kúpe.
Ako sa rozhodnúť
Univerzálna odpoveď neexistuje, rozhoduje vaša situácia. Položte si niekoľko otázok: Aký mám rozpočet a ako dlho si chcem auto nechať? Koľko najazdím a mám kde nabíjať? Je pre mňa dôležitejšia dlhá záruka a najnovšia technika, alebo overená história a istota servisu? Plánujem auto skoro predať? Pri novej čínskej značke si overte servis a dostupnosť dielov vo svojom regióne a prečítajte si dlhodobé testy. Pri jazdenom elektromobile si vyžiadajte správu o zdraví batérie a auto nechajte skontrolovať odborníkom.
Cenová vojna na trhu áut je realitou a oba tábory majú pravdu, len každý za iných podmienok. Pre niekoho s napätým rozpočtom a prístupom k servisu môže byť lacné nové čínske auto skvelou voľbou. Pre iného, kto stavia na istotu a overenú značku, dáva väčší zmysel jazdená klasika. Toto rozhodnutie je len a len na vás, tento prehľad nie je nákupné ani investičné odporúčanie, ale pomôcka, aby ste sa rozhodli s chladnou hlavou a otvorenými očami.