Slovensko sa pripravuje na extrémny tepelný šok. Počas nadchádzajúceho víkendu zasiahne našu krajinu vlna horúčav, pričom teploty môžu na juhu a juhozápade atakovať nebezpečnú hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorológovia už vyhlásili najvyšší, tretí stupeň výstrahy a zdravotníci dvíhajú varovný prst. Úmorné teplá predstavujú obrovskú záťaž na organizmus, hrozia hromadné kolapsy a dramaticky sa zvyšuje aj riziko požiarov.
Čo je dôležité
- Extrémne teploty: V nedeľu môžu maximálne denné teploty dosiahnuť 34 až 40 stupňov Celzia.
- Najvyššie výstrahy: Pre viaceré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska bude platiť tretí stupeň meteorologickej výstrahy.
- Kritické regióny: Najviac zasiahnutý bude Bratislavský kraj a časti Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
- Zdravotné riziko: Úrady varujú pred úpalom a kolapsmi, absolútnou nutnosťou je dodržiavať pitný režim a vyhýbať sa priamemu slnku.
Peklo prichádza od západu
Koniec týždňa prinesie na Slovensko počasie, ktoré bude pripomínať skôr exotické letoviská. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred mimoriadne silnou vlnou horúčav, ktorá bude gradovať každým dňom. Príčinou je prúdenie pôvodom tropického vzduchu, ktoré sa nad naším územím stabilizuje.
„Vo veľmi teplom, pôvodom tropickom vzduchu sa nad našou oblasťou aktuálne udržuje nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V závere týždňa navyše do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni.“
vysvetlil situáciu meteorológ Marcel Macko. Od piatka až do nedele bude na celom území dominovať jasná obloha bez akýchkoľvek zrážok.
Teploty budú neúprosne gradovať
Už v piatok udrú horúčavy naplno. Teplomery ukážu 32 až 37 stupňov Celzia, pričom výstrahy druhého stupňa platia pre celé územie Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj pre viaceré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Mierne chladnejšie bude len na severe.
Víkend však prinesie absolútny vrchol. V sobotu sa očakávajú maximá až do 39 stupňov a do platnosti vstúpi najvyšší, tretí stupeň výstrahy. V nedeľu sa podľa Macka situácia ešte vyhrotí – interval denných teplôt sa bude pohybovať od 34 až do astronomických 40 stupňov Celzia. Pred pekelným teplom sa bude dať ujsť len do najchladnejších lokalít pod Tatrami alebo na Oravu.
Úrady varujú pred kolapsmi a požiarmi
Extrémne počasie si vyžaduje extrémnu opatrnosť. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal naliehavé varovanie, ktoré sa týka najmä zraniteľných skupín obyvateľstva – detí, seniorov, tehotných žien a ľudí s chronickými srdcovocievnymi či dýchacími ochoreniami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam.“
upozorňujú hygienici z ÚVZ SR. Základom prežitia týchto dní je podľa záchranárov neustály pitný režim, a to aj vtedy, keď človek necíti smäd. Kľúčové je obmedziť fyzickú aktivitu, nosiť ľahké a svetlé oblečenie, chrániť si hlavu a zdržiavať sa v tieni. Samostatnou kapitolou sú deti a domáce zvieratá, ktoré nesmú za žiadnych okolností zostať zatvorené v zaparkovaných autách. Okrem zdravia ľudí však sucho a horúčava ohrozujú aj prírodu – výrazne sa totiž zvyšuje riziko vzniku rozsiahlych lesných požiarov.