Napätie na východnej hranici Európy naberá na obrátkach. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko poslal do Kyjeva mrazivý odkaz – akékoľvek snahy o zatiahnutie jeho krajiny do vojnového konfliktu budú mať za následok okamžitú a podstatne ničivejšiu eskaláciu. Hoci Minsk volá po diplomatickom riešení a mieri, bieloruský líder jedným dychom zdôrazňuje neochvejnú lojalitu voči Moskve. Tamojšie vedenie sa navyše ostro ohradzuje voči západným médiám, ktoré tvrdia, že ich k priamemu zapojeniu do bojov núti samotný Kremeľ.
Čo je dôležité
- Odkaz Zelenskému: Bielorusko varovalo ukrajinských emisárov pred následkami akéhokoľvek tlaku na vtiahnutie krajiny do vojny.
- Pevné spojenectvo: Napriek výzvam na mierové rokovania Alexandr Lukašenko deklaroval, že bude za každých okolností stáť po boku Ruska.
- Kritika Západu: Bieloruský minister obrany označil správy o tlaku na zapojenie do vojny za škandalózne a varoval pred vonkajším vplyvom.
- Spor s médiami: Minsk aj Kremeľ popierajú tvrdenia denníka The Wall Street Journal, že Rusko núti Bielorusko poskytnúť územie na útok proti Ukrajine či NATO.
Mrazivé varovanie pre emisárov
Do diplomatických kuloárov prenikli detaily z nedávnych neverejných rokovaní. Alexandr Lukašenko oficiálne priznal, že sa stretol s emisármi ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom hlavnou témou bol postoj Bieloruska k prebiehajúcemu konfliktu. Susednému štátu poslal po delegácii jasnú hrozbu, ktorá má odradiť Kyjev od akéhokoľvek ďalšieho nátlaku.
„Ak sa nás budete snažiť zatiahnuť do vojny, tento konflikt sa môže okamžite zmeniť na iný a oveľa vážnejší.“
znela podľa neho podstata odkazu, ktorý zveril ukrajinským zástupcom. Lukašenko však vzápätí zjemnil rétoriku s tým, že od ukrajinskej strany podľa vlastných slov dostal uspokojivé signály o tom, že Kyjev pozíciu Minska chápe. Súčasne vyzval na ukončenie zbytočnej konfrontačnej rétoriky a dosiahnutie vecnej dohody medzi štátmi.
Voláme po mieri, no stojíme za Ruskom
Bieloruský prezident na jednej strane rázne odmieta úvahy o tom, že by sa jeho krajina chcela aktívne zapojiť do bojov na Ukrajine, na strane druhej však nenecháva nikoho na pochybách o svojom geopolitickom smerovaní. Pripomenul nevyhnutnosť bezpečnostných záruk a ostro skritizoval Západ za možné zasahovanie do vývoja vojny.
„Sme za mier, ale v každej situácii budeme stáť po boku Ruska.“
vyhlásil Lukašenko a opäť vyzval všetky zúčastnené strany, aby si bezodkladne sadli za rokovací stôl a hľadali mierové riešenie krvavého konfliktu.
Hnev na západné médiá
Téma zatiahnutia Bieloruska do vojny rezonuje nielen v politických, ale aj vojenských kruhoch. Tamojší minister obrany Viktor Chrenin označil akékoľvek špekulácie o takýchto snahách za absolútne škandalózne. Hoci priamo nemenoval nikoho konkrétneho, jeho varovanie pred rastúcim vonkajším tlakom podľa analytikov jasne smerovalo k západným štátom.
Jeho ostrá reakcia bola priamou odpoveďou na výbušný článok, ktorý zverejnil americký denník The Wall Street Journal. Ten s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Kremeľ stupňuje na Bielorusko nátlak, aby poskytlo svoje územie nielen na nové vojenské operácie na Ukrajine, ale dokonca aj na potenciálne akcie proti krajinám NATO. Do obrannej pozície sa okamžite postavila aj Moskva – hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia rázne zmetol zo stola a označil ich za čisté klamstvo.