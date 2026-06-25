Brutálna vražda ženy v Gelnici vyvolala obrovské pobúrenie a otvorila otázku, či štát dokáže ochrániť obete domáceho násilia. Útočník totiž vraždil len pár dní po tom, ako ho súd prepustil na slobodu s podmienkou. Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová si dala postup svojich podriadených okamžite preveriť. Podľa prvých zistení však polícia nepochybila a na stole sú návrhy na dôležité zmeny v zákonoch, aby sa podobným tragédiám v budúcnosti predišlo.
Čo je dôležité
- Otrasný čin: V Gelnici prišla po brutálnom útoku o život Zuzana V., z vraždy je obvinený jej manžel Tomáš V., ktorého polícia zadržala na úteku.
- Prepustený násilník: Útočník sa žene vyhrážal už vo februári. Súd ho však 9. júna prepustil z väzby len s osemmesačnou podmienkou.
- Postup polície: Prezidentka polície nariadila kontrolu spisu, čiastkové výsledky podľa nej neukazujú na zlyhanie vyšetrovateľov.
- Návrh na zmeny: Polícia po tragédii žiada, aby mali úrady zákonnú povinnosť informovať zraniteľné osoby o tom, že sa ich trýzniteľ dostal na slobodu.
Polícia vinu odmieta, chváli rýchly zásah
Tragický prípad, ktorý otriasol Gelnicou, vniesol vlnu kritiky aj do radov orgánov činných v trestnom konaní. Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová preto iniciovala hĺbkovú kontrolu celého postupu, ktorá má priniesť definitívne závery v pondelok. Už teraz však tvrdí, že strážcovia zákona urobili všetko, čo bolo v ich silách.
Zároveň sa zastala vyšetrovateľky, ktorá mala prípad nebezpečného vyhrážania na stole ešte na začiatku celého konfliktu.
„Dôsledne vypočúvala poškodenú. Po vypočutí poškodenej bol do dvoch hodín zadržaný páchateľ. Na druhý deň bol obvinený a bol podaný podnet na väzbu.“
ozrejmila kroky polície Maškarová. Zvrat však podľa nej nastal na súde. O tom, že sa útočník po niekoľkých mesiacoch dostal z väzby na slobodu, sa polícia dozvedela až 17. júna, keď vyšetrovateľke oficiálne doručili trestný rozkaz. O tri dni neskôr došlo k vražde.
Z väzby priamo k vražde
K brutálnemu činu, pri ktorom vyhasol život Zuzany V., došlo v sobotu 20. júna. Útočník z miesta činu okamžite ušiel, no spravodlivosti dlho neunikal. Zásahové jednotky hľadaného Tomáša V. zadržali na jednej z poľných ciest v okolí Košíc a v súčasnosti už čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, na súd si počká vo väzbe.
Verejnosť najviac šokoval fakt, že muž bol v hľadáčiku polície už dlhšie. Ešte 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Skončil vo väzbe, no Okresný súd Spišská Nová Ves mu 9. júna uložil za prečin nebezpečného vyhrážania iba podmienečný trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov a pustil ho na slobodu.
Tragédia by mohla zmeniť zákony
Vražda v Gelnici rozprúdila debatu o dierach v systéme ochrany obetí. Policajná prezidentka po stretnutí so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR a Zborom väzenskej a justičnej stráže naznačila prípravu legislatívnych zmien.
Do Trestného poriadku by sa podľa nej mala dostať ukotvená zákonná povinnosť okamžite informovať zraniteľné osoby, akonáhle je násilník prepustený na slobodu. Zmeny by sa mohli dotknúť aj zákona o Policajnom zbore. Ak by nebol využitý inštitút vykázania osoby z obydlia, polícia by dostala možnosť aktívne kontrolovať, či sa v hodinách po skutku riziko násilného správania opäť neobjavilo.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) nevylúčil nariadenie prísneho dohľadu nad súdnym konaním, ktoré pustilo muža na slobodu. Vraždu však zatiaľ označuje za individuálne zlyhanie jednotlivca.