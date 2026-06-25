Poviete nahlas kamarátovi, že by ste potrebovali nové tenisky, a o chvíľu na vás z displeja vyskočí reklama presne na ne. Pre mnohých je to dôkaz, že telefón potajomky počúva naše rozhovory. Výskum však hovorí niečo iné. A pravda je v istom zmysle ešte znepokojivejšia ako samotné odpočúvanie.
Čo hovorí výskum
Predstava, že nás telefón nahráva, je veľmi rozšírená. Podľa prieskumu verí zhruba 43 percent majiteľov smartfónov, že ich telefón bez dovolenia zaznamenáva konverzácie. Lenže keď to vedci skúšali dokázať, narazili. Tím z Northeastern University analyzoval viac ako 17 000 populárnych aplikácií a sledoval, či potajomky nahrávajú zvuk a posielajú ho preč. Nenašli žiadny dôkaz takého skrytého nahrávania, a to ani pri aplikáciách, ktoré sú z odpočúvania najčastejšie podozrievané.
Proti teórii o masovom odpočúvaní hovorí aj technika. Nepretržité streamovanie zvuku z miliónov telefónov by spotrebovalo obrovské množstvo dát a energie, čo by sa nedalo utajiť. Bývalý produktový manažér siete Facebook odhadol, že takéto neustále nahrávanie by predstavovalo rádovo desiatky megabajtov dát na osobu denne, čo je v celoštátnom meradle prakticky nerealizovateľné bez toho, aby si to niekto všimol. Aj odborníci z reklamného priemyslu zhodne tvrdia, že telefón pre reklamu pasívne nepočúva.
Prečo teda reklama pôsobí, akoby vás počúvala
Odpoveď je jednoduchá: firmy vás nepotrebujú počúvať, lebo o vás aj tak vedia dosť. Skutočným zdrojom „telepatických“ reklám je rozsiahle sledovanie digitálnej stopy, teda vašej polohy, histórie prehliadania a vyhľadávania, aktivity v aplikáciách, nákupov aj demografických údajov. Mnohé aplikácie majú v sebe vstavané nástroje od reklamných firiem, ktoré tieto dáta zbierajú a posielajú ďalej.
Veľkú rolu hrá aj sledovanie naprieč zariadeniami a domácnosťami. Odborníci vysvetľujú, že ak ste s partnerom pripojení na rovnakú sieť, reklamný systém medzi vami často nerozlíši. Takže keď partnerka hľadá škrabku na zemiaky, reklama na ňu môže vyskočiť aj vám, a vy máte pocit, že vás telefón počul pri večeri. K tomu sa pridáva psychológia: mozog si všimne ten jeden presný zásah a na stovky netrafených reklám zabudne.
Áno, telefón počúva, ale inak
To neznamená, že mikrofón je úplne nevinný. Telefón aktívne načúva úzkemu súboru aktivačných slov ako „Hey Siri“, „OK Google“ alebo „Alexa“. Tieto spúšťače spracúva priamo v zariadení a zvuk putuje na server až po ich zaznení. Problémom sú falošné spustenia, keď napríklad podobne znejúce slovo z televízie asistenta omylom aktivuje a krátky úryvok sa odošle.
Objavili sa aj ojedinelé incidenty. V roku 2018 inteligentný reproduktor omylom nahral súkromný rozhovor a poslal ho náhodnému kontaktu. Známe sú aj prípady, keď nahrávky hlasových asistentov kontrolovali ľudia kvôli zlepšovaniu systému. Hlasoví asistenti teda počúvajú, no v úzko vymedzenom režime, nie preto, aby z vašich rozhovorov cielili reklamy.
Čo o vás vie a komu to predáva
Zaujímavejšia otázka ako „počúva“ je „čo zbiera a komu to ide“. Z telefónu sa dá vyčítať poloha, jedinečné identifikátory, používanie aplikácií, kontakty, prehliadanie aj nákupné správanie. Tieto údaje končia v rukách inzerentov a reklamných sietí, no najmä pri takzvaných dátových brokeroch. Sú to firmy, ktoré z digitálnych stôp skladajú podrobné profily používateľov a tie potom kupujú, predávajú a vymieňajú na rozsiahlom a málo prehľadnom trhu. Spomínaná štúdia mimochodom odhalila, že niektoré aplikácie potajomky zaznamenávali snímky obrazovky a posielali ich tretím stranám, takže obavy o súkromie nie sú celkom zbytočné, len mieria nesprávnym smerom.
Ako sa brániť
Úplne sa sledovaniu vyhnúť nedá, no obmedziť sa dá výrazne. Pomáha niekoľko krokov:
- Skontrolujte povolenia aplikácií, najmä prístup k mikrofónu a polohe, a odoberte ich tam, kde nie sú potrebné.
- Vypnite personalizáciu reklám a zresetujte reklamný identifikátor v nastaveniach telefónu.
- Obmedzte alebo vypnite hlasového asistenta a vymažte históriu hlasových nahrávok.
- Používajte prehliadač zameraný na súkromie a blokujte sledovacie súbory cookie tretích strán.
- Využite svoje práva podľa pravidiel GDPR. V EÚ máte nárok na prístup k svojim údajom aj na ich vymazanie a na sledovanie sa vyžaduje súhlas.
Treba vedieť aj to, že vymazanie aplikácie odstráni ju z telefónu, no nie dáta, ktoré už stihla zdieľať. Tie zostávajú v databázach tretích strán.
Pravda o vašom telefóne teda nie je scéna ako zo špionážneho filmu, kde mikrofón počúva každé slovo. Je prozaickejšia, no o to rozsiahlejšia: ste sledovaní cez dáta, ktoré dobrovoľne aj nevedomky nechávate za sebou. Dobrá správa je, že keď pochopíte, ako to funguje, máte vo svojich rukách viac, ako ste si mysleli.