Zlepšenie bezpečnostnej situácie na Blízkom východe by nemalo byť pre Európsku centrálnu banku (ECB) signálom na poľavenie v boji s infláciou. Upozorňuje na to členka jej Výkonnej rady Isabel Schnabelová, podľa ktorej vysoké ceny energií naďalej predstavujú riziko. Jej jastrabí postoj však naráža na umiernenejšie vyjadrenia šéfky inštitúcie Christine Lagardovej, čo naznačuje názorový rozkol vo vedení banky. Trhy sa medzitým pripravujú na ďalšie zdražovanie peňazí.
Čo je dôležité
- Nutnosť ďalšieho zvyšovania: Isabel Schnabelová tvrdí, že ECB musí pokračovať v dvíhaní úrokových sadzieb, aby dostala infláciu pod kontrolu.
- Riziko cien energií: Samotné prímerie na Blízkom východe podľa nej nestačí, keďže ceny energií zostávajú naďalej vysoké.
- Rozkol v ECB: Názor Schnabelovej ostro kontrastuje s vyjadreniami prezidentky ECB Christine Lagardovej, ktorá nateraz nevidí dôvod na razantnejšie kroky.
- Očakávania trhov: Analytici predpokladajú ďalšie zvýšenie sadzieb do konca roka, pričom najväčšia šanca sa pripisuje septembrovému zasadnutiu.
Prímerie infláciu neskrotí
Európska centrálna banka (ECB) sa stala prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá v uplynulom období pristúpila k zvýšeniu úrokových sadzieb. Hlavným spúšťačom tohto kroku bola rastúca inflácia, ktorú výrazne akcelerovala vojna na Blízkom východe. Hoci sa tamojšia bezpečnostná situácia postupne upokojuje, podľa členky Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelovej to nie je dôvod na predčasný optimizmus.
Problémom zostávajú pretrvávajúce vysoké ceny energií. V rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit Schnabelová jasne deklarovala, že inštitúcia musí vo svojej reštriktívnej menovej politike pokračovať, hoci presné tempo zatiaľ zostáva otvorené.
„Z dnešného pohľadu je nevyhnutné, aby sme vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovali. Cieľom je dostať infláciu v strednodobom horizonte na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa. Rozsah a načasovanie ďalších krokov však bude závisieť od toho, ako sa konflikt na Blízkom východe, ekonomika a inflácia budú ďalej vyvíjať.“
uviedla Schnabelová a potvrdila tak svoj dlhodobý tvrdý postoj k potláčaniu inflačných tlakov.
Dva prúdy vo vedení banky
Zaujímavosťou je, že vyjadrenia vplyvnej nemeckej ekonómky prichádzajú len krátko po tom, ako trhy upokojovala samotná šéfka ECB Christine Lagardová. Tá začiatkom týždňa vyslala do finančného sveta podstatne miernejší signál, keď vyhlásila, že v súčasnej dobe nevidí reálny dôvod na razantnejšiu menovú politiku.
Na tento zjavný nesúlad upozornili aj analytici z francúzskej banky Société Générale. Podľa ich hodnotenia sa postoj Schnabelovej diametrálne líši od rétoriky prezidentky inštitúcie, čo ukazuje na vnútornú diskusiu o tom, aký silný liek európska ekonomika v boji s infláciou aktuálne potrebuje.
Kedy prídu ďalšie kroky?
Napriek rozdielnym tónom z Frankfurtu finančné trhy počítajú s tým, že úrokové sadzby pôjdu tento rok ešte nahor, a to minimálne jedenkrát. Otázkou zostáva už len presné načasovanie.
Investori úplne nevylučujú, že by k sprísneniu mohlo dôjsť už na najbližšom júlovom zasadnutí, no túto pravdepodobnosť momentálne odhadujú len na zhruba 33 percent. Omnoho reálnejšie kontúry naberá scenár, podľa ktorého ECB siahne na sadzby po letnej prestávke, teda na kľúčovom septembrovom zasadnutí.