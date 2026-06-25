Napätie okolo ruskej tieňovej flotily eskaluje. Kremeľ otvorene hrozí právnymi krokmi Veľkej Británii, ak sa Londýn rozhodne predať stotisíc ton ropy zo zadržaného tankera Smyrtos. Kým britská vláda zvažuje, že výťažok z aukcie pošle priamo na podporu Ukrajiny, Moskva varuje nielen predajcov, ale aj budúcich kupcov. Do boja proti ruskému obchádzaniu sankcií sa navyše najnovšie zapojilo aj Francúzsko.
Čo je dôležité
- Zadržaný tanker: Britské jednotky v polovici júna zaistili v Lamanšskom prielive tanker Smyrtos so 100-tisíc tonami ruskej ropy.
- Plán Londýna: Británia zvažuje predaj zhabaného nákladu na aukcii, pričom zisk by mal putovať na Ukrajinu.
- Ostré varovanie: Kremeľ hrozí tvrdou právnou odozvou voči každému, kto sa na predaji alebo kúpe ropy bude akokoľvek podieľať.
- Francúzsky zásah: Ďalšiu loď z takzvanej ruskej tieňovej flotily najnovšie zadržali aj úrady vo Francúzsku.
Zhabaná ropa pre Ukrajinu
Tanker Smyrtos, ktorý sa dostal do hľadáčika britských úradov, zadržali špeciálne jednotky 14. júna priamo v Lamanšskom prielive. Podľa informácií z Londýna išlo o klasický príklad plavidla patriaceho do takzvanej ruskej tieňovej flotily. Tú Moskva systematicky využíva na sofistikované obchádzanie ekonomických sankcií, ktoré na ňu uvalil Západ.
Na palube zadržaného tankera sa nachádzalo približne 100-tisíc ton ropy. V kuloároch a britských médiách sa okamžite začalo špekulovať, že ostrovné kráľovstvo uvažuje o radikálnom kroku – zhabanú ropu plánuje predať na verejnej aukcii a kompletný výťažok z tohto obchodu obratom darovať na podporu brániacej sa Ukrajiny.
Moskva sľubuje tvrdú odvetu
Plány na využitie ruskej ropy v prospech Kyjeva vyvolali v Moskve okamžitú vlnu nevôle. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tlmočil nekompromisné stanovisko ruskej administratívy a avizoval rázne právne kroky, ktorými sa budú snažiť predaju zabrániť.
„Určite existujú právne možnosti, ako na to reagovať, budú preskúmané a situácia bude analyzovaná. Tieto možnosti budú využité v čo najväčšej možnej miere – a to voči tým, ktorí takéto rozhodnutia prijímajú alebo prijmú, voči tým, ktorí budú túto ropu predávať, aj voči tým, ktorí ju budú kupovať.“
vyhlásil Peskov. Kremeľ tak do svojho varovania nezahrnul len samotnú britskú vládu, ale preventívne zastrašuje aj akýchkoľvek potenciálnych komerčných záujemcov o zhabanú surovinu.
Zasahuje už aj Paríž
Zadržanie tankera Smyrtos však zjavne nie je ojedinelým prípadom a tlak na netransparentný ruský export sa v Európe stupňuje. Ďalší tanker z tieňovej flotily úspešne zadržalo vo štvrtok aj susedné Francúzsko.
Tento typ lodí je charakteristický tým, že oficiálne patria rôznym cudzím subjektom alebo sa plavia pod cudzími vlajkami. V skutočnosti však primárne slúžia štátnym záujmom Ruska. Tieto plavidlá najčastejšie prepravujú rozličný náklad z okupovaných ukrajinských území alebo iný sankcionovaný tovar. Gro ich biznisu však tvorí práve nelegálny export ropy, z ktorého Kremeľ následne financuje svoju vojnovú mašinériu na Ukrajine.