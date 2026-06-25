Opozičné Progresívne Slovensko (PS) si posvietilo na majetkové priznania koaličných zákonodarcov a hlási pochybenia. Najnovšie čelí kritike poslanec za stranu Smer-SD Ján Mažgút. Dôvodom je jeho oficiálne majetkové priznanie, v ktorom podľa liberálov svieti „čierna diera“ v podobe nepriznaného bytu. Ten síce oficiálne vlastní jeho súkromná firma, no poslanec ho s rodinou reálne využíva na bývanie. Opozícia preto podáva podnet na parlamentný výbor a nahlas hovorí aj o možnom krátení daní.
Čo je dôležité
- Podnet na výbor: Hnutie PS podáva podnet pre nezlučiteľnosť funkcií na poslanca Jána Mažgúta.
- Chýbajúci majetok: Politik podľa opozície vo svojom poslaneckom majetkovom priznaní neuviedol byt, v ktorom žije s rodinou.
- Firemná nehnuteľnosť: Byt oficiálne patrí Mažgútovej spoločnosti (s. r. o.), ktorá si ho navyše odpisuje z daní.
- Podozrenia z krátenia daní: Opozícia žiada predložiť nájomné zmluvy a nevylučuje ani podnety na ďalšie inštitúcie.
Byt napísaný na firmu, v priznaní chýba
Kritiku na adresu koaličného poslanca vzniesla šéfka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Mesterová. Podľa jej slov zákonodarca za Smer-SD Ján Mažgút obchádza pravidlá transparentnosti, keď vo svojich oficiálnych dokumentoch zatajuje nehnuteľnosť, ktorú fakticky užíva.
Hnutie sa preto rozhodlo konať a podáva oficiálny podnet priamo na Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý má dohliadať práve na presnosť a pravdivosť majetkových priznaní verejných funkcionárov.
„V jeho majetkovom priznaní je čierna diera, pretože byt, ktorý vlastní jeho firma, ktorý on užíva s manželkou a jeho rodinou, vo svojom majetkovom priznaní ako poslanec NR SR nepriznáva.“
argumentovala pred novinármi Mesterová a poukázala na sporné prelínanie súkromného a firemného majetku poslanca.
Otázniky nad nájmom a daňami
Problémom však podľa opozície nie je len samotné nepriznanie užívania bytu. Zuzana Mesterová vzniesla sériu otázok smerujúcich k možnému finančnému profitu či obchádzaniu daňových povinností. Zaujíma sa predovšetkým o to, či má poslanec a jeho rodina so spomínanou eseročkou vôbec uzavretú riadnu nájomnú zmluvu a v akej komerčnej hodnote sa prípadný nájom pohybuje.
„Z účtovných závierok vieme, že Mažgútova eseročka si tento byt odpisuje, otázne je, akým spôsobom.“
upozornila na ďalší rozmer prípadu šéfka klubu s tým, že práve takéto konanie môže v konečnom dôsledku znamenať účelové krátenie si daňovej povinnosti. Progresívne Slovensko plánuje tieto nejasnosti otvoriť a žiadať na ne odpovede priamo na pôde parlamentného výboru. Ak uspokojivé vysvetlenie nepríde, opozícia už teraz avizuje, že zváži podanie podnetov aj na iné príslušné štátne inštitúcie.