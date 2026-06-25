Slovenský premiér Robert Fico na Konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku zopakoval svoj odmietavý postoj k vojenskému riešeniu konfliktu u nášho východného suseda. Podľa predsedu vlády by mala Európska únia zamerať všetku svoju energiu na mierové iniciatívy a diplomatické úsilie. Skoré ukončenie bojov za rokovacím stolom je podľa neho absolútnym predpokladom nielen pre úspešnú rekonštrukciu zničenej krajiny, ale aj pre návrat miliónov vojnových utečencov.
Čo je dôležité
- Postoj k vojne: Robert Fico v Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a musí sa skončiť rokovaniami.
- Výzva na diplomaciu: Premiér apeluje na Európsku úniu, aby aktívne podporovala mierové iniciatívy.
- Základ pre obnovu: Čím skôr sa podarí konflikt ukončiť, tým jednoduchšia bude podľa Fica povojnová rekonštrukcia štátu.
- Návrat obyvateľov: Zastavenie bojov je nevyhnutnou podmienkou na obnovenie suverenity a vytvorenie podmienok pre návrat Ukrajincov do vlasti.
Iba za rokovacím stolom
Kľúčová európska udalosť venovaná budúcnosti nášho východného suseda, Konferencia o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku, priniesla jasný odkaz zo slovenskej strany. Zatiaľ čo viacerí lídri hovorili o vytrvalosti v dodávkach vojenskej pomoci, slovenský premiér Robert Fico využil medzinárodné pódium na to, aby opäť apeloval na diplomatické riešenia.
Základom pre akékoľvek úvahy o rekonštrukcii krajiny je podľa neho predovšetkým okamžité hľadanie mieru, do ktorého by sa mala aktívne zapojiť aj celá Európska únia.
„Táto ničivá vojna nemá vojenské riešenie a môže sa skončiť iba za rokovacím stolom.“
povedal premiér prítomným delegátom. Zároveň zdôraznil, že Slovensko v medzinárodnej politike naďalej presadzuje bezvýhradné rešpektovanie medzinárodného práva, ktoré musí byť pevne ukotvené na princípoch definovaných v Charte OSN, a dlhodobo medzinárodné spoločenstvo vyzýva na zintenzívnenie diplomatického úsilia.
Mier ako nultá podmienka rekonštrukcie
Druhá časť premiérovho vystúpenia sa sústredila na pragmatický pohľad na samotný proces povojnovej obnovy. Robert Fico upozornil, že bez fyzického ukončenia vojnových operácií zostanú akékoľvek plány na rekonštrukciu len na papieri. Zastavenie bojov je podľa neho nevyhnutným krokom k tomu, aby krajina mohla začať opäť budovať svoju prosperitu a aby sa otvorila cesta pre návrat miliónov občanov, ktorí pred vojnou utiekli do zahraničia.
„Bez zastavenia vojny nebude možné v plnom rozsahu obnoviť suverenitu, demokraciu a vybudovať novú prosperujúcu a európsku Ukrajinu.“
zdôraznil na záver Fico s logickým argumentom, že skorší mier automaticky znamená menšie materiálne i ľudské škody, a teda podstatne rýchlejšiu a jednoduchšiu cestu k obnove celej Ukrajiny.