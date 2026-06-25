Opozičná strana SaS ostro udrela na rezort dopravy a pre podozrivo predraženú miliónovú zákazku podala trestné oznámenie. Predmetom sporu je verejné obstarávanie na komplexné poradenské služby pre PPP projekty, za ktoré má štát zaplatiť takmer 39 miliónov eur. Liberáli hovoria o absurdnom plytvaní, pochybnej transparentnosti a sumách, ktoré sú v porovnaní s minulosťou nafúknuté tisícnásobne.
Čo je dôležité
- Podozrivý tender: SaS napadla verejné obstarávanie Ministerstva dopravy SR na poradenské služby k PPP projektom v hodnote takmer 39 miliónov eur bez DPH.
- Priepastný rozdiel: Analýzy pre rovnaké diaľničné úseky z roku 2018 stáli desiatky tisíc eur, súčasná zákazka je podľa opozície nepochopiteľne drahšia.
- Extrémna časová dotácia: V zadaní figuruje v priemere 30-tisíc osobohodín na jednu zákazku, čo sa rovná 16 rokom nepretržitej práce jedného človeka.
- Trestné oznámenie: Opozícia odovzdala celú vec orgánom činným v trestnom konaní s podozrením, že mimoriadne lukratívna zákazka môže byť šitá na mieru.
Analýzy už existujú, nová stojí milióny
Pod paľbou kritiky sa ocitlo Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré hľadá poradcov pre svoje plánované PPP projekty. Expert strany SaS na dopravu Peter Báthory však upozorňuje, že štát sa chystá platiť za niečo, čo už dávno má, a to za zlomok súčasnej ceny.
Opozícii sa podarilo získať analytické dokumenty, ktoré si Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dala vypracovať ešte v roku 2018. Týkajú sa presne tých istých projektov, ktoré dnes figurujú v opise kritizovaného obstarávania – konkrétne ide o plánované úseky R7 Holice - Lučenec a D4 Rača - Záhorská Bystrica, ktorej súčasťou má byť aj strategický tunel Karpaty.
Kým v roku 2018 zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za posúdenie vhodnosti týchto úsekov na formu PPP projektu prijateľných 30-tisíc eur v prípade rýchlostnej cesty R7 a 45-tisíc eur za obchvat D4, súčasné obstarávanie počíta s astronomickými čiastkami. Opozičná strana preto žiada jasné vysvetlenie, prečo sa tieto podklady nevyužili a prečo štát súťaží to isté poradenstvo tisícnásobne drahšie.
Šestnásť rokov práce na jednu zákazku
Okrem samotnej ceny vidia liberáli vážne trhliny aj v ďalších technických detailoch súťaže. Opis predmetu zákazky obsahuje zjavné nezrovnalosti, pričom do očí bije najmä extrémne nadhodnotený počet takzvaných osobohodín.
Podľa Báthoryho prepočtov vychádza na každú jednu zákazku v priemere 30-tisíc osobohodín. V praxi by to znamenalo, že jeden človek by na nej musel pracovať neuveriteľných 16 rokov.
Zákazka ušitá na mieru?
Podpredseda strany a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič neskrýva podozrenie, že za astronomickou sumou 39 miliónov eur sa neskrýva len bežné neefektívne hospodárenie, ale cielený zámer. Obhajovať takýto cenový skok odstupom ôsmich rokov a infláciou je podľa neho absolútne nemožné.
„Keby sme si mysleli, že je to pre niekoho konkrétneho, ktorý si má na tom veľmi dobre zarobiť, nevyzeralo by to inak. Dávame trestné oznámenie, chceme, nech sa na to orgány činné v trestnom konaní pozrú, nech zhodnotia, či takto má vyzerať obstarávanie a či sa takto má konať s peniazmi daňových poplatníkov.“
vyhlásil Viskupič s tým, že definitívne posúdenie zákonnosti celého postupu odovzdávajú do rúk vyšetrovateľov.