Ukrajinská ofenzíva naberá na obrátkach a Kyjev vysiela spojencom jasný odkaz. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzýva lídrov krajín G7 na dodržanie dohôd z nedávneho summitu, ktoré majú jediný cieľ – prinútiť Rusko definitívne si zvoliť mier. Zatiaľ čo presný zoznam sľúbenej pomoci zostáva prísne utajený, ukrajinské sily už teraz úspešne paralyzujú ruskú vojenskú logistiku cielenými údermi na rafinérie hlboko vo vnútrozemí nepriateľa.
Čo je dôležité
- Výzva spojencom: Ukrajina očakáva konkrétnu vojenskú pomoc, o ktorej lídri rokovali na nedávnom summite G7 vo Francúzsku.
- Tajná dohoda: Prezident Zelenskyj odmietol zverejniť detaily požadovanej techniky, no spojenci podľa neho presne vedia, čo Kyjev potrebuje.
- Tlak na Rusko: Dodanie sľúbených zbraní má podľa ukrajinského lídra prinútiť Moskvu ukončiť vojnu.
- Údery v tyle: Ukrajinské útoky na rafinérie už teraz spôsobujú akútny nedostatok paliva vo viac ako 60 ruských regiónoch.
Tajomstvo z francúzskeho summitu
Západní spojenci Ukrajiny stoja pred dôležitou skúškou. Hlavy štátov zoskupenia G7 sa len minulý týždeň stretli vo francúzskom letovisku Évian-les-Bains, kde sa jednohlasne zaviazali k zintenzívneniu tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a k zvýšeniu dodávok kľúčových zbraní vrátane moderných systémov protivzdušnej obrany.
Ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore naznačil, že v zákulisí summitu padli konkrétne dohody, ktoré môžu zmeniť priebeh vojny. Hoci presný zoznam techniky či požiadaviek Kyjev strategicky tají, Zelenskyj neskrýva vysoké očakávania.
„Veľmi dúfame v pozitívnu odpoveď našich partnerov, ktorí presne vedia, o čom sa diskutuje.“
odkázal ukrajinský líder s tým, že práve táto pomoc je kľúčom k tomu, aby bolo Rusko donútené zasadnúť za rokovací stôl a ukončiť agresiu.
Krym a presne vypočítaný postup
Ukrajinské sily sú podľa prezidenta vo svojich operáciách mimoriadne precízne. Zelenskyj zdôraznil, že aktuálny vojenský postup Ukrajiny, ktorý zahŕňa aj operácie súvisiace so strategickým polostrovom Krym, nie je dielom náhody, ale ide o mimoriadne presne vypočítaný plán.
Tento systematický tlak priamo na bojisku podľa neho jednoznačne dokazuje, že ukrajinská armáda dokáže efektívne využiť každú dodanú zbraň. Ak Ukrajina dostane presne to vybavenie, ktoré definovala na summite G7, Rusku podľa prezidentových slov nezostane iná možnosť, než vojnu zastaviť.
Horí ruská logistika
Kým Kyjev čaká na finálne dodávky od západných lídrov, nepoľavuje v tlaku na ruské zázemie. Ukrajina v poslednom období výrazne zintenzívnila útoky hlboko v ruskom vnútrozemí, pričom si za cieľ vyberá kľúčové energetické a vojenské uzly.
Tieto údery majú podľa Zelenského mimoriadne devastačný efekt na ruskú armádu. Cielené ničenie ropných rafinérií priamo narúša krehkú vojenskú logistiku a schopnosť Moskvy zásobovať frontové línie. Úspešnosť tejto taktiky podčiarkuje fakt, že nedostatok pohonných hmôt v dôsledku ukrajinských zásahov je dnes citeľný už vo viac ako 60 regiónoch Ruskej federácie.