Obnova vojnou zničenej Ukrajiny nemôže stáť iba na liatí betónu a stavaní nových budov. Skutočné zjednotenie a mier si vyžadujú hlboké zmierenie, ktoré musí byť postavené na historickej pravde a vzájomnom rešpekte. Poľský premiér Donald Tusk to vyhlásil na Konferencii o obnove Ukrajiny, pričom jeho slová prichádzajú v čase obnoveného diplomatického napätia medzi Varšavou a Kyjevom pre temné tiene minulosti.
Čo je dôležité
- Odkaz z konferencie: Donald Tusk zdôraznil, že obnova Ukrajiny si vyžaduje okrem finančných investícií aj pripravenosť na historické zmierenie.
- Výzva na jednotu: Poľský premiér hovorí o historickej misii slobodného sveta spojiť sa tvárou v tvár ruskej agresii.
- Napäté vzťahy: Tuskove slová o pravde reagujú na nedávny krok Volodymyra Zelenského, ktorý pomenoval vojenskú jednotku po bojovníkoch kontroverznej UPA.
- Tvrdá reakcia Poľska: Poľský prezident Karol Nawrocki pre tento krok odobral ukrajinskému lídrovi najvyššie štátne vyznamenanie.
Obnova nestojí len na infraštruktúre
Kým sa zraky medzinárodného spoločenstva upierajú predovšetkým na finančné a logistické aspekty povojnovej rekonštrukcie, Poľsko prináša na stôl citlivejšiu tému. Predseda poľskej vlády Donald Tusk počas otvorenia Konferencie o obnove Ukrajiny jasne deklaroval, že obnova neznamená iba strohú výstavbu zničených elektrární, škôl či obytných budov.
Skutočné zjednotenie Európy si podľa jeho slov nevyhnutne vyžaduje hlboké pochopenie vlastných dejín a úprimnú pripravenosť na zmierenie, a to aj v prípade mimoriadne bolestivých historických kapitol.
„Pamätajte všetci bez výnimky, moji krajania v Poľsku, tvoji, Julija, krajania na Ukrajine i naši priatelia v Európe, že budúcnosť môžeme vybudovať iba na pravde, na vzájomnom rešpekte a na pochopení histórie.“
zdôraznil Tusk vo svojom príhovore, ktorý adresoval priamo ukrajinskej premiérke Juliji Svyrydenkovej.
Symbolika Gdanska a historická misia
Poľský premiér vo svojom prejave nezabudol pripomenúť silnú symboliku mesta Gdansk, ktoré hostilo účastníkov konferencie. Toto mesto je totiž nielen mementom začiatku druhej svetovej vojny, ale zároveň predstavuje obrovský symbol úspešnej a komplexnej povojnovej obnovy.
„Stojíme všetci pred veľkou historickou misiou. Touto misiou je úplné zjednotenie Európy a slobodného sveta. Zjednotenie tvárou v tvár agresii a neistote, do ktorej sa celý svet v posledných rokoch ponoril.“
vyhlásil líder poľskej exekutívy s tým, že je pevne presvedčený o schopnosti Ukrajiny ubrániť sa ruskej agresii a po vojne opäť postaviť svoje mestá na nohy. Zároveň vyzval prítomných na maximálnu európsku solidaritu a posilnenie spolupráce, bez ktorej sa následky vojny nebudú dať prekonať.
Krvavá minulosť opäť zaťažuje vzťahy
Tuskov dôraz na budovanie budúcnosti na základe „pravdy a pochopenia histórie“ nie je vôbec náhodný. Vzťahy medzi Varšavou a Kyjevom v uplynulých týždňoch vážne narušila historická trauma, ktorá siaha do obdobia druhej svetovej vojny.
Krízu odštartovalo nedávne rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý oficiálne pomenoval jednu z ukrajinských vojenských jednotiek po „Hrdinoch Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)“. Práve táto formácia sa však z historického hľadiska kruto podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva, predovšetkým vo Volyni.
Odozva Poľska bola nekompromisná a tvrdá. Poľský prezident Karol Nawrocki v reakcii na glorifikáciu UPA odobral Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bielej orlice. Táto diplomatická roztržka ukazuje, že napriek spoločnému boju proti ruskej hrozbe zostáva vzájomná história otvorenou ranou, bez ktorej vyliečenia nebude plnohodnotné spojenectvo možné.