Dramatické chvíle zažila v stredu matka na parkovisku v Šamoríne, keď sa jej malé dieťa nešťastnou náhodou zamklo v aute. O záchranu sa v priebehu niekoľkých minút postarali policajti spoločne s hasičmi, ktorí napokon museli rozbiť bočné okno. Hoci dieťa utrpelo obrovský šok, vyviazlo bez zranení.
Čo je dôležité
- Miesto udalosti: K incidentu došlo na parkovisku v Šamoríne v okrese Dunajská Streda.
- Príčina: Dieťa sa omylom zamklo v aute hneď po tom, ako z neho matka vystúpila.
- Rýchla záchrana: Policajná hliadka dorazila do dvoch minút, hasiči následne rozbili okno a dieťa vyslobodili.
- Zdravotný stav: Dieťa nebolo zranené, zdravotníci však potvrdili, že utrpelo silný šok.
Nešťastná náhoda na parkovisku
K mimoriadne stresujúcej situácii došlo v stredu 24. júna na jednom z parkovísk v Šamoríne. Všetko sa zomlelo v zlomku sekundy krátko po tom, ako matka vystúpila z motorového vozidla. Dieťaťu sa vo vnútri podarilo auto nešťastnou náhodou uzamknúť, pričom sa následne nevedelo dostať von. Uväznenie vo vozidle odštartovalo okamžitú záchrannú akciu.
Dve minúty a rozbité okno
Policajná hliadka zareagovala na volanie o pomoc bleskovo a na miesto dorazila už do dvoch minút od prijatia oznamu. Keďže sa auto nedalo otvoriť štandardným spôsobom a prioritou bolo rýchle vyslobodenie, zasiahnuť museli privolaní hasiči.
„Prítomní policajti dostali situáciu pod kontrolu a s ich asistenciou hasiči rýchlo rozbili bočné okno na vozidle a dieťa vyslobodili.“
opísali dramatické momenty záchrany zasahujúce zložky.
Silný šok, no šťastný koniec
Nečakané uväznenie a následný hluk pri rozbíjaní skla zanechali na dieťati dočasné následky. Po vytiahnutí z vozidla bolo vo veľkom šoku a nezastaviteľne plakalo. Do starostlivosti si ho ihneď prevzali prítomní zdravotníci, ktorí dôkladne skontrolovali jeho zdravotný stav. Lekárske vyšetrenie našťastie potvrdilo, že hrozivo vyzerajúca situácia sa zaobišla bez fyzických zranení a dieťa je úplne v poriadku.