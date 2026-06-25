Osem rokov systematicky okrádali štát priamo na pracovisku. Vyšetrovatelia z Úradu inšpekčnej služby odhalili rozsiahly podvod na oddelení cudzineckej polície v Trnave. Policajtka si spolu s komplicmi prilepšila o takmer 76-tisíc eur vďaka premyslenému systému kradnutia a následného refundovania neoznačených kolkov. Zásah s krycím názvom BOWLING ukončil trestnú činnosť, ku ktorej sa hlavná aktérka už stihla v plnej miere priznať.
Čo je dôležité
- Akcia BOWLING: Inšpekcia zasahovala v Trnave proti policajtke, jej manželovi a ďalšej štátnej zamestnankyni.
- Mechanizmus podvodu: Obvinení kradli zo spisov cudzincov nepoužité kolky, ktoré si následne nechávali preplácať na poštách.
- Výška škody: Trestná činnosť trvala od roku 2017 do apríla 2025, štát prišiel o bezmála 76 000 eur.
- Priznanie: Policajtka sa k viac ako tisícke skutkov priznala, stíhaná však bude na slobode.
Podvod s kolkami za desiatky tisíc eur
Oddelenie cudzineckej polície v Trnave sa na osem rokov stalo dejiskom mimoriadne rozsiahlej sprenevery. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) po dlhšej operatívno-pátracej činnosti zrealizoval 22. júna 2026 raziu s krycím názvom BOWLING. V rukách vyšetrovateľov skončila policajtka a jej manžel.
Do podvodnej schémy je zapletená aj tretia osoba, civilná zamestnankyňa Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá sa aktuálne nachádza v zahraničí. Skupina si našla spôsob, ako sa obohacovať na úkor štátneho rozpočtu prostredníctvom pobytovej agendy cudzincov.
Osem rokov, tisíc skutkov a pošty v regióne
Princíp ich trestnej činnosti, ktorá trvala od roku 2017 až do apríla 2025, bol priamočiary, no efektívny. Pri prijímaní žiadostí od cudzincov a úhrade správnych poplatkov si obvinené osoby ponechávali predložené kolky. Namiesto toho, aby ich riadne znehodnotili a spotrebovali, vybrali ich zo spisov a nechali si ich preplatiť v hotovosti.
„Kolky následne po určitom čase vybrali z konkrétnych spisov a refundovali prostredníctvom poštových pobočiek v mestách Sereď, Galanta, Hlohovec, Nitra a Trnava. Takto získané peniaze si nechali pre svoju vlastnú potrebu.“
Opísala inšpekcia fungovanie organizovanej schémy, ktorá pozostávala z viac ako 1 000 samostatných skutkov. Celková škoda, ktorú týmto konaním spôsobili štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, sa vyšplhala na takmer 76 000 eur.
Priznanie a stíhanie na slobode
Zabezpečené dôkazy po razii inšpekcie a preukázané finančné toky boli natoľko nepriestrelné, že k zapieraniu nedošlo. Obvinená policajtka sa počas výsluchu k dlhoročnej sprenevere vo forme spolupáchateľstva v plnej miere priznala. Napriek enormnému rozsahu trestnej činnosti však vyšetrovateľ nepristúpil k návrhu na väzobné stíhanie a obvinená tak na súdny proces čaká na slobode.