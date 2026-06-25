Nálady u našich severných susedov prechádzajú výraznou zmenou. Najnovší prieskum verejnej mienky priniesol prekvapivé zistenie - väčšina Poliakov si momentálne nepraje, aby sa Ukrajina stala členským štátom Európskej únie (EÚ). Kým v minulosti patrila Varšava k najhlasnejším advokátom európskej integrácie Kyjeva, aktuálne dáta ukazujú, že nadšenie postupne nahrádza tvrdý pragmatizmus a rastúca skepsa obyvateľstva.
Čo je dôležité
- Obrat v náladách: Najnovšie dáta ukazujú, že väčšina poľskej spoločnosti nepodporuje európske ambície svojho východného suseda.
- Značný odpor: Proti vstupu Ukrajiny do EÚ sa vyslovilo takmer 60 percent opýtaných.
- Slabá podpora: Členstvo Kyjeva v Únii podporuje už len niečo vyše 35 percent Poliakov.
- Zdroj dát: Prieskum realizoval renomovaný inštitút IBRiS pre rozhlasovú stanicu Radio Zet.
Skepsa a rázne odmietanie
Pohľad poľskej verejnosti na ďalšie rozširovanie Európskej únie smerom na východ je čoraz kritickejší. Svedčia o tom výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre rozhlasovú stanicu Radio Zet vypracoval výskumný inštitút IBRiS. Zozbierané dáta vysielajú do Kyjeva jasný a pomerne chladný signál.
Kritický postoj k európskej integrácii Ukrajiny vyjadrila jasná väčšina respondentov. Až takmer 60 percent z nich sa vyslovilo proti tomu, aby sa krajina zmietaná vojnovým konfliktom stala plnoprávnym členom európskeho spoločenstva. Nejde pritom len o miernu skepsu, veľká časť verejnosti má na vec radikálny názor.
„Proti členstvu Ukrajiny v EÚ sa vyslovilo takmer 60 percent respondentov, pričom vyše 32 percent uviedlo, že sú rozhodne proti.“
ukazujú hlavné zistenia prieskumu, ktoré poukazujú na hlboké obavy poľskej spoločnosti z prípadného ukrajinského vstupu.
Podporovatelia sú v menšine
Na druhej strane barikády stojí podstatne menší tábor obhajcov rozšírenia. Vstup Ukrajiny do EÚ by dnes podporilo už len niečo viac ako 35 percent opýtaných Poliakov. Z tohto počtu navyše iba osem percent zvolilo odpoveď „rozhodne áno“, čo naznačuje, že aj medzi samotnými podporovateľmi chýba silnejšie presvedčenie.
Zvyšných päť percent účastníkov prieskumu sa k tejto citlivej geopolitickej otázke nevedelo alebo nechcelo jednoznačne vyjadriť. Prieskum, ktorý zachytáva aktuálne politické a spoločenské nálady u našich severných susedov, uskutočnil inštitút IBRiS v dňoch 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1068 dospelých respondentov.