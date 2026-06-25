Obľúbená turistická oblasť v Národnom parku Muránska planina aktuálne čelí mimoriadnemu varovaniu. Zásahový tím pre medveďa hnedého upozorňuje na zvýšený výskyt tejto šelmy v bezprostrednej blízkosti známeho sysľoviska. Medveď tu už stihol strhnúť ovcu a do lokality sa opakovane vracia. Odborníci preto vyzývajú turistov na maximálnu ostražitosť a dôrazne neodporúčajú tichý pohyb v lese.
Čo je dôležité
- Riziková lokalita: Zvýšený výskyt medveďa hlásia na trase po zelenej turistickej značke medzi lokalitou Biele vody a sedlom Predná hora.
- Útok na hospodárske zviera: Šelma v oblasti pred niekoľkými dňami strhla ovcu, pričom na miesto sa vrátila aj pod rúškom noci.
- Blízkosť atrakcie: Varovanie sa týka aj okolia turisticky mimoriadne vyhľadávaného sysľoviska na Muráni.
- Pravidlá bezpečnosti: Odborníci radia nevybočovať z vyznačených chodníkov, robiť hluk a neustále sledovať svoje okolie.
Šelma úradovala v blízkosti turistov
Príroda Muránskej planiny patrí k najnavštevovanejším lokalitám regiónu, no v týchto dňoch by tam mali návštevníci zvážiť každý svoj krok. Zásahový tím pre medveďa hnedého musel vydať varovanie pre oblasť Muráňa, konkrétne pre frekventovanú trasu ležiacu len kúsok od populárneho sysľoviska, kam denne prúdia davy rodín s deťmi.
Zvýšený pohyb šelmy ochranári zaznamenali na zelenej turistickej trase v exponovanom úseku medzi lokalitou Biele vody a známym sedlom Predná hora. Nejde pritom len o bežné náhodné pozorovanie. Vedúci zásahového tímu Michal Mlynár potvrdil, že medveď v tejto lokalite pred pár dňami zaútočil na hospodárske zvieratá a úspešne strhol ovcu. Zviera sa navyše na miesto činu v noci opakovane vrátilo, čo zvyšuje riziko nečakaného stretu.
Zabudnite na tichý pohyb lesom
Keďže sa inkriminovaná oblasť nachádza v tesnej blízkosti obľúbených výletných cieľov, ochranári okamžite apelujú na preventívne opatrenia. Prekvapiť medveďa v hustom poraste alebo priamo pri zdroji potravy patrí k najnebezpečnejším situáciám, aké môžu v lese vôbec nastať.
„Prosíme návštevníkov, aby pri pohybe v tejto lokalite zvýšili opatrnosť, pohybovali sa po vyznačenom turistickom chodníku, vyhýbali sa tichému pohybu a venovali pozornosť svojmu okoliu.“
vyzýva verejnosť vo svojom oficiálnom stanovisku Správa Národného parku Muránska planina. Akákoľvek snaha o tiché splynutie s prírodou by sa tak v tomto úseku mohla skončiť mimoriadne rizikovo. Zásahový tím situáciu v teréne naďalej pozorne monitoruje.