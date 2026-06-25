Stredajšie popoludnie sa na štrkovisku pri obci Komjatice v okrese Nové Zámky skončilo obrovskou tragédiou. Záchranné zložky niekoľko hodín pátrali po mužovi, ktorý náhle zmizol pod vodnou hladinou. Do mimoriadne náročnej akcie sa okrem hasičov a polície zapojila aj špeciálna potápačská skupina s podvodným dronom. Žiaľ, ich snaha sa skončila najhorším možným scenárom – muža sa podarilo nájsť už len bez známok života.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: Nešťastie sa odohralo v stredu na vodnej ploche Nová Štrkáreň pri obci Komjatice.
- Rozsiahle pátranie: Do akcie sa zapojili hasiči zo Šurian a Nových Zámkov, poriečna polícia, zdravotníci aj dobrovoľníci.
- Špeciálna technika: Pre hĺbku štrkoviska museli záchranári nasadiť potápačov a prehľadávať dno podvodným dronom.
- Smutný koniec: Muža po dlhom hľadaní vytiahli z vody mŕtveho, lekár mohol už len konštatovať smrť.
Boj o čas na Novej Štrkárni
Záchranné zložky prijali tiesňové volanie v stredu 24. júna krátko pred trištvrte na päť popoludní. Vo vodnej ploche Nová Štrkáreň pri obci Komjatice v okrese Nové Zámky sa pod hladinu ponoril muž a viac sa nevynoril. Na miesto okamžite vyrazili všetky dostupné jednotky, aby sa pokúsili o záchranu života.
Do pátracej akcie sa zapojili profesionálni hasiči z Nových Zámkov aj zo Šurian, asistovali im zdravotníci, štátna polícia, poriečni policajti, ako aj členovia občianskej stráže z Komárna. Rozbehlo sa pretekanie s časom, no s pribúdajúcimi minútami nádej na záchranu klesala.
Nasadenie dronu a potápačov
Záchranári spočiatku prepátravali okolie priamo z člnov pomocou trhacích hákov, lán, kotiev a dostupného ručného náradia, snažiac sa nájsť stopu po nezvestnom.
„Snažili sa nimi zachytiť telo nezvestnej osoby. Bol predpoklad, že by sa osoba mohla nachádzať vo väčšej hĺbke. Preto bola na miesto udalosti vyžiadaná potápačská skupina, ktorá na vyhľadávanie využila podvodný dron s potápačom.“
uviedli k zásahu hasiči. Túto špeciálnu jednotku tvorili profesionálni potápači z bratislavskej hasičskej stanice na Hálkovej ulici, ktorí sa zameriavajú práve na zložité záchranné operácie hlboko pod hladinou.
Tragický záver pátrania
Napriek obrovskému úsiliu všetkých zúčastnených zložiek sa záchranná misia definitívne zmenila na vyťahovanie bezvládneho tela. Potápačom sa s pomocou techniky napokon podarilo muža pod hladinou lokalizovať, no už mu nedokázali nijako pomôcť. Po vytiahnutí z vody si ho okamžite prevzala do starostlivosti posádka záchrannej zdravotnej služby.
„Obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Po príchode súdneho lekára a policajného kriminalistického technika hasiči odovzdali miesto udalosti.“
uzavreli záchranári bilanciu smutného zásahu. Presné okolnosti tragédie, prečo muž pod vodou zmizol a čo nešťastiu predchádzalo, si prevzala do vyšetrovania polícia.