Ničivé zemetrasenia, ktoré v priebehu jedinej minúty zdevastovali sever Venezuely, vyvolali medzinárodnú vlnu solidarity. K tragédii v juhoamerickej krajine sa vyjadril aj predseda Národnej rady SR Richard Raši, ktorý pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť a deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť humanitárnu pomoc. Kým tamojšie úrady zatiaľ potvrdili desiatky mŕtvych a stovky zranených, seizmológovia sa obávajú absolútnej katastrofy.
Čo je dôležité
- Slovenská reakcia: Predseda parlamentu Richard Raši vyjadril úprimnú sústrasť a ponúkol Venezuele pomoc zo strany Slovenska.
- Dvojitý úder: Sever krajiny zasiahli v stredu večer dve mimoriadne silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5.
- Prvé obete: Venezuelské úrady vo štvrtok ráno potvrdili 32 mŕtvych a minimálne 700 zranených.
- Tragické prognózy: Americká geologická služba varuje, že konečný počet obetí môže dosiahnuť rádovo desiatky tisíc.
Solidarita a ponuka pomoci zo Slovenska
Na správy o masívnej prírodnej katastrofe zareagovali aj najvyšší slovenskí ústavní činitelia. Predseda slovenského parlamentu Richard Raši adresoval obyvateľom juhoamerického štátu slová plné empatie a podpory.
„S ľútosťou som prijal správu o ničivých zemetraseniach, ktoré zasiahli Venezuelu a pripravili o život mnohých ľudí.“
uviedol Raši na margo tragédie. Šéf parlamentu zároveň bez váhania deklaroval, že Slovensko je v prípade potreby plne pripravené zapojiť sa a poskytnúť zdevastovanej Venezuele adekvátnu pomoc pri prekonávaní následkov tohto nešťastia.
Dva tvrdé otrasy v priebehu minúty
Sever Venezuely prežil v stredu 24. júna večer miestneho času doslova apokalypsu. Krajinu zasiahlo mohutné zemetrasenie s magnitúdou 7,2. Obyvatelia sa však nestihli ani len spamätať z prvého šoku a o menej ako minútu prišiel ďalší, ešte ničivejší úder. Druhé zemetrasenie udrelo so silou až 7,5 magnitúdy.
Epicentrum týchto masívnych otrasov, ktoré zrovnali so zemou množstvo budov, lokalizovali odborníci približne 160 kilometrov západne od hlavného mesta Caracas.
Hrozivé odhady verzus prvé čísla
Záchranné zložky aktuálne bojujú s časom pri prehľadávaní sutín, no prognózy expertov sú mrazivé. Podľa varovaní Americkej geologickej služby (USGS) za sebou živel zanechal nielen mimoriadne rozsiahle materiálne škody, ale vyžiada si najmä obrovskú daň na životoch. Americkí seizmológovia sa obávajú, že konečný počet obetí by sa mohol pohybovať rádovo až v desiatkach tisíc.
Oficiálne venezuelské úrady zatiaľ operujú s oveľa nižšími číslami, hoci s postupujúcimi záchrannými prácami pravdepodobne ešte výrazne porastú. Vo štvrtok ráno predstavitelia v metropole Caracas oznámili, že doteraz evidujú 32 potvrdených obetí a minimálne 700 zranených.