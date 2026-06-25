Americký prezident Donald Trump vo Washingtone veľkolepo odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti Spojených štátov amerických. Podujatie na známej promenáde National Mall však od začiatku sprevádza kontroverzia. Z pôvodne celonárodného festivalu sa podľa kritikov stala politická tribúna, z ktorej šéf Bieleho domu bilancoval svoje úspechy – od vojny s Iránom až po zajatie venezuelského lídra. Po odchode viacerých umelcov sa tak prezident sám pasoval za hlavnú hviezdu programu.
Čo je dôležité
- Štvrťtisícročie nezávislosti: USA si pripomínajú 250 rokov od svojho vzniku prostredníctvom obrovského festivalu Great American State Fair.
- Zahraničnopolitické úspechy: Trump vo svojom prejave označil vojnu s Iránom a zadržanie Nicolása Madura za historické víťazstvá svojej administratívy.
- Atrakcie vo Washingtone: Na promenáde National Mall sa prezentuje všetkých 50 štátov, pripravené sú kulinárske špeciality, prelety bombardérov aj 33-metrové ruské koleso.
- Bojkot hudobníkov: Viacerí umelci odmietli na oslavách vystúpiť pre prílišný politický a stranícky charakter podujatia.
Amerika je späť a víťazí, odkazuje Trump
Promenáda National Mall priamo v srdci Washingtonu ožila gigantickými oslavami historického míľnika. Otvárací prejav si vzal na starosť prezident Donald Trump, ktorý podujatie využil na silne spolitizovanú prezentáciu vlastnej agendy a úspechov svojej vlády na domácej i zahraničnej scéne.
„Keďže stojíme na prahu nášho 250. roka nezávislosti, s nadšením vyhlasujem, že Amerika je späť. Každý deň mojej vlády prinášame americkému ľudu jedno historické víťazstvo za druhým.“
vyhlásil Trump pred davom. Značnú časť svojho vystúpenia venoval nedávnym udalostiam na Blízkom východe, pričom americko-izraelskú vojnu proti Iránu vykreslil ako absolútny triumf pre Spojené štáty. Nevynechal ani operáciu proti venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi, ktorého zajatie americkými silami označil za jednu z najväčších vojenských razií v histórii ľudstva. Okrem vojenských operácií nezabudol pochváliť ani výborný stav domácej ekonomiky.
Festival štátov a odchod umelcov
Trumpovým prejavom sa oficiálne odštartoval bezplatný festival Great American State Fair, ktorý potrvá až do 10. júla. Súčasťou otváracieho ceremoniálu bola séria preletov vojenských bombardérov či hudobné vystúpenia armádnych kapiel a speváka Leeho Greenwooda.
Počas nasledujúcich dní nájdu návštevníci na promenáde špeciálne expozície, ktoré zastupujú všetkých 50 štátov a šesť amerických území. Organizátori lákajú na obrovské množstvo atrakcií, vrátane regionálnych kulinárskych a kultúrnych prezentácií či dominantného 33-metrového ruského kolesa.
„Nič podobné ako Spojené štáty americké nikdy neexistovalo a spoločne ich robíme väčšími, lepšími, silnejšími a oveľa výnimočnejšími než kedykoľvek predtým. Nikto sa nám už nesmeje.“
dodal hrdo šéf Bieleho domu, zdôrazňujúc, že jeho administratíva vrátila krajine celosvetový rešpekt.
Stredajší úvod celonárodného podujatia však zatienil odchod niekoľkých hudobníkov. Tí sa stiahli z pôvodného programu, pričom ako dôvod uviedli, že festival nadobudol príliš stranícky a politický ráz. Donald Trump na túto situáciu zareagoval po svojom – následne sa sám vyhlásil za hlavnú hviezdu celého podujatia.