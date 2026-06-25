Spojené štáty americké sú pripravené okamžite zasiahnuť a pomôcť Venezuele, ktorú zdevastovali dve mimoriadne silné zemetrasenia. Kým tamojšie úrady zatiaľ nekomunikujú presné čísla, americký prezident Donald Trump už otvorene hovorí o zdrvujúcom počte obetí. Katastrofa zrovnala so zemou množstvo budov v Caracase a podľa prvotných hrozivých odhadov amerických seizmológov si mohla vyžiadať desaťtisíce až stotisíc mŕtvych.
Čo je dôležité
- Reakcia USA: Donald Trump nariadil všetkým americkým vládnym agentúram pripraviť sa na rýchlu pomoc zdevastovanej Venezuele.
- Tragické odhady: Hoci chýbajú oficiálne dáta, americká geologická služba USGS odhaduje počet obetí na 10-tisíc až 100-tisíc.
- Dvojitý úder: Krajinu zasiahli dve zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5 v priebehu jedinej minúty.
- Kolaps v krajine: Vo Venezuele platí núdzový stav, v Caracase sa zrútili budovy a medzinárodné letisko je mimo prevádzky.
Trump mobilizuje kapacity
Kataklizma, ktorá zasiahla Venezuelu, vyvolala okamžitú medzinárodnú odozvu. Šéf Bieleho domu Donald Trump prostredníctvom svojej platformy Truth Social potvrdil, že Spojené štáty nenechajú krajinu napospas osudu. Hoci zatiaľ nie sú k dispozícii konečné oficiálne štatistiky od miestnych úradov, americký prezident označil počet doterajších obetí za zdrvujúci a devastujúci.
„Dve veľké zemetrasenia, ktoré práve postihli skvelých ľudí vo Venezuele, majú obrovský rozsah a spôsobili devastujúci počet obetí na životoch. USA sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť! Nariadil som všetkým vládnym agentúram, aby sa pripravili na rýchlu reakciu. Budeme tam pre našich nových a skvelých priateľov. Predbežné správy nie sú dobré!!!“
uviedol Trump vo svojom vyhlásení. Ešte pred jeho oficiálnym statusom potvrdil mobilizáciu americkej humanitárnej a logistickej pomoci pre Venezuelu aj námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau.
Dva zničujúce údery v priebehu minúty
Sever Venezuely sa otriasol v základoch krátko po polnoci stredoeurópskeho letného času. Podľa údajov, ktoré zverejnila americká geologická služba USGS, zasiahlo oblasť najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. Obyvatelia však nemali čas ani len zareagovať, keď o necelú minútu neskôr prišiel druhý, ešte silnejší otras s magnitúdou 7,5. Epicentrum skazy sa nachádzalo zhruba 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Úrad USGS vzápätí vydal mrazivé varovanie – predpokladané materiálne škody budú obrovské a predbežný odhad počtu obetí sa môže vyšplhať z 10-tisíc až k hranici 100-tisíc mŕtvych.
Núdzový stav a izolácia od sveta
Situácia priamo v zasiahnutej krajine je neprehľadná a mimoriadne kritická. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová už vyhlásila plošný núdzový stav. Najviac informácií zatiaľ prichádza priamo z hlavného mesta Caracas, kde nevydržalo nápor silných otrasov viacero budov a zrútili sa ako domčeky z kariet.
Záchranné práce a možný prísun medzinárodnej pomoci navyše komplikuje fakt, že otrasy vážne narušili dôležitú infraštruktúru. Podľa prezidentky poškodil živel Medzinárodné letisko Simóna Bolívara natoľko, že úrady museli tento kľúčový dopravný uzol okamžite uzavrieť.