Ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, paralyzovali krajinu a prinútili úrady konať. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila núdzový stav po tom, čo štát zdevastovali dva extrémne silné otrasy nasledované desiatkami dotrasov. Hlavné mesto Caracas hlási zrútené budovy, kľúčové medzinárodné letisko je uzatvorené a záchranári bojujú s časom. Počty obetí zatiaľ nie sú známe, no odhady expertov hovoria o katastrofálnych následkoch.
Čo je dôležité
- Núdzový stav: Vláda vyhlásila v krajine núdzový stav v reakcii na dva zničujúce otrasy a viac ako 20 následných dotrasov.
- Zdevastované regióny: Najväčšie škody hlásia zo štátov Trujillo, Carabobo, Miranda, La Guaira a z hlavného mesta Caracas.
- Uzavreté letisko: Medzinárodné letisko Simóna Bolívara utrpelo vážne škody a muselo byť okamžite uzavreté.
- Záchrana životov: Úrady zatiaľ nekomunikujú počty mŕtvych, absolútnou prioritou sú aktuálne prebiehajúce záchranné operácie.
Séria otrasov a vyhlásenie núdzového stavu
Nočná mora vo Venezuele neutícha. Po dvoch mimoriadne silných zemetraseniach s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré udreli v rozpätí necelej minúty, sa zem triasla aj naďalej. Obyvatelia prežili viac ako 20 ďalších následných otrasov. Epicentrum skazy sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v reakcii na bezprecedentnú katastrofu okamžite vyhlásila v krajine núdzový stav. Vo svojom mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii priznala, že štát čelí obrovskej kríze, a potvrdila vážne poškodenie kľúčovej infraštruktúry.
Krajina v troskách a odrezaná od sveta
Rozsah skazy začína naberať reálne kontúry. Minister vnútra Diosdado Cabello potvrdil najhoršie obavy – priamo v husto obývanom Caracase nevydržalo nápor živlu viacero budov a zrútili sa. Medzi najviac zdevastované oblasti patria okrem hlavného mesta aj štáty Trujillo, Carabobo, Miranda a La Guaira.
Krajina sa navyše ocitla v logistickej izolácii. Otrasy spôsobili tak závažné štrukturálne škody na Medzinárodnom letisku Simóna Bolívara, že úrady museli tento najdôležitejší dopravný uzol okamžite uzavrieť, čo môže výrazne skomplikovať prísun prípadnej medzinárodnej humanitárnej pomoci.
Záchranári bojujú s časom
Hoci americkí seizmológovia varujú pred obrovskými stratami na životoch, venezuelské úrady zatiaľ konkrétne čísla o obetiach či zranených neposkytli. Vláda všetku energiu a kapacity sústreďuje výlučne na prehľadávanie trosiek a záchranu preživších.
„Situácia je mimoriadne vážna. Našou absolútnou prioritou sú v tejto chvíli záchranné operácie. Vyzývam všetkých obyvateľov na zachovanie pokoja.“
odkázala národu Delcy Rodríguezová. Očakáva sa, že reálna bilancia obetí a materiálnych škôd začne rásť v najbližších hodinách, keď sa záchranné zložky dostanú do najťažšie zasiahnutých a odrezaných oblastí.