Krajinu v Južnej Amerike zasiahla nepredstaviteľná katastrofa. Venezuelou v priebehu jedinej minúty otriasli dve extrémne silné zemetrasenia, ktoré za sebou zanechali spúšť a paniku. Zatiaľ čo otrasy zrovnali so zemou budovy v metropole Caracas a evakuovali pre ne aj obyvateľov v susednej Kolumbii, prvé odhady expertov prinášajú mrazivé prognózy. Prírodný živel si podľa nich mohol vyžiadať desaťtisíce až stotisíc obetí.
Čo je dôležité
- Dvojitý úder: Krajinu v stredu večer miestneho času zasiahli s odstupom necelej minúty dve extrémne silné zemetrasenia.
- Sila otrasov: Prvý otras mal magnitúdu 7,2, po 39 sekundách nasledoval ešte ničivejší úder s magnitúdou 7,5.
- Obrovské straty: Americkí seizmológovia odhadujú, že počet obetí na životoch sa bude pohybovať od 10-tisíc až do 100-tisíc.
- Panika a cunami: Zemetrasenie bolo cítiť až v Kolumbii, Karibik sa po otrasoch dočasne pripravoval na hrozbu vĺn cunami.
Skaza prišla v priebehu pár sekúnd
Kataklizma, akú Venezuela dlho nezažila, udrela bez varovania. Epicentrum prvého mimoriadne silného otrasu sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od hlavného mesta Caracas. Podľa americkej geologickej služby udrelo prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a vyvolalo okamžitý chaos.
Ľudia však nestihli ani zareagovať a o neuveriteľných 39 sekúnd prišiel ďalší, ešte ničivejší úder. Druhé zemetrasenie dosiahlo magnitúdu až 7,5, čo definitívne spečatilo osud mnohých narušených budov a infraštruktúry.
Odhady hovoria o desiatkach tisíc mŕtvych
Presný rozsah tragédie je zatiaľ v chaose bezprostredne po katastrofe nemožné určiť, no prvé prognózy odborníkov sú doslova apokalyptické. Americkí seizmológovia varujú, že predbežný odhad počtu mŕtvych sa pohybuje v hrozivom rozpätí od 10 000 do 100 000 ľudí.
„Je pravdepodobné, že dôjde k veľkému počtu obetí a rozsiahlym škodám. Táto katastrofa bude mať pravdepodobne široký a veľmi zdrvujúci dopad.“
uviedla vo svojej mimoriadnej správe americká geologická služba. Bezradnosť úradov priamo na mieste potvrdil aj venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello, ktorý v štátnej televízii nemal k dispozícii presné čísla, no priznal obrovské materiálne škody. Podľa jeho slov sa priamo v husto obývanom Caracase zrútilo množstvo obytných domov aj iných budov.
Panika za hranicami a hrozba pre Karibik
Sila dvojitého zemetrasenia bola natoľko obrovská, že otrasy jasne pocítili aj v okolitých štátoch. V susednej Kolumbii sa v hlavnom meste Bogota rozozvučali výstražné sirény. Mnohí obyvatelia v obrovskej panike opúšťali svoje domovy a preventívne vybiehali na ulice.
Okrem kolabujúcich budov museli úrady riešiť aj ďalšiu hrozbu z oceánu. Tichomorské centrum pre varovania pred cunami okamžite vydalo výstrahu pre Panenské ostrovy a Portoriko. V pohotovosti boli aj záchranné orgány v Dominikánskej republike. Aj keď sa tie najhoršie obavy z obrovskej prívalovej vlny nenaplnili a varovania boli neskôr zrušené, celý región zostáva v stave najvyššej ostražitosti pred prípadnými dotrasmi.