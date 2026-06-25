Napäté vzťahy, ostrá kritika pre vojnu na Blízkom východe, ale aj prekvapivé slová o Ukrajine. Tak by sa dalo zhrnúť mimoriadne sledované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktoré sa odohralo priamo v Bielom dome. Šéf americkej administratívy európskym spojencom vyčíta, že sa mu pri americko-izraelských úderoch na Irán otočili chrbtom. Kým Trump hovorí o sklamaní a slabej podpore, šéf Aliancie situáciu diplomaticky žehlí a odkazuje, že Washington by Európu v prípade napadnutia bezpochyby ochránil.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: Donald Trump vyjadril sklamanie nad tým, že európski spojenci z NATO nepodporili USA vo vojne proti Iránu.
- Rutteho obhajoba: Generálny tajomník NATO argumentoval, že Európa poskytla pri útokoch dôležitú logistickú podporu.
- Budúcnosť Aliancie: Napriek Trumpovým historickým hrozbám o odchode z NATO, Mark Rutte uistil, že americký prezident zostáva spojenectvu plne oddaný.
- Zmena tónu k Ukrajine: Šéf Bieleho domu prekvapivo pochválil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že drží svoje pozície.
Sklamali ste nás, odkazuje Trump do Európy
Dlhodobá nespokojnosť Donalda Trumpa s fungovaním Severoatlantickej aliancie (NATO) dostala po vypuknutí otvoreného konfliktu na Blízkom východe úplne nový rozmer. Americký prezident, ktorý už počas svojho prvého funkčného obdobia vyčítal Európe nedostatočné výdavky na obranu, tentoraz obrátil svoj hnev na chýbajúcu solidaritu vo vojne proti Iránu.
Viaceré európske štáty totiž po spustení americko-izraelských útokov odmietli priamo asistovať a namiesto toho Washington vyzývali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie. Tento postoj Trump na stretnutí s Markom Ruttem tvrdo skritizoval.
„Sklamali nás. S týmto sme vôbec nepotrebovali pomôcť. (Irán) sme doslova zničili v priebehu prvého týždňa, no bolo by milé, keby povedali: ‚Radi by sme pomohli.‘“
posťažoval sa americký prezident na adresu európskych lídrov priamo v Bielom dome.
Rutte žehlí spory a chráni jednotu
Generálny tajomník NATO mal počas stredajšieho stretnutia náročnú úlohu – obhájiť kroky európskych partnerov a zároveň upokojiť nahnevaného hostiteľa. Rutte priznal, že v niektorých ojedinelých prípadoch mohlo prísť k nedorozumeniam, no odmietol naratív, že by Európa nechala USA v štichu.
„Viem, že došlo k ojedinelým prípadom, z ktorých ste naozaj sklamaný, ale vo všeobecnosti vám vaši európski spojenci stáli po boku.“
reagoval Rutte a ako dôkaz pripomenul fakt, že počas masívnych blízkovýchodných operácií vzlietlo z vojenských základní v Európe štyritisíc až päťtisíc amerických lietadiel.
Po rokovaní za zatvorenými dverami sa šéf NATO snažil vyslať do sveta upokojujúci signál. Novinárov ubezpečil, že Donald Trump je Aliancii plne oddaný a v prípade vojenského napadnutia by americká armáda Európu bezpochyby chránila. Očakáva sa tiež, že americký prezident napriek napätiu dorazí na dôležitý júlový summit lídrov 32 členských štátov, ktorý sa uskutoční v Turecku.
Prekvapivé slová o Zelenskom
Témou rozhovorov však nebol len Irán, ale aj prebiehajúca vojna medzi Kyjevom a Moskvou. Donald Trump v minulosti viackrát otvorene spochybnil šance Ukrajiny na konečné víťazstvo nad ruskou armádou. V súvislosti s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským však tentoraz zvolil omnoho zmierlivejší tón a vyzdvihol jeho doterajšiu odolnosť.
„Vedie si celkom dobre. Aspoň si drží svoju pozíciu. Na oboch stranách umiera veľa ľudí, ale myslím si, že si vedie celkom dobre.“
zhodnotil aktuálnu situáciu na ukrajinskom fronte Trump, čím naznačil jemný posun v rétorike voči ukrajinskému lídrovi.