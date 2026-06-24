Spojené štáty uisťujú svojich blízkovýchodných spojencov, že pripravovaná mierová dohoda s Iránom neohrozí ich regionálnu bezpečnosť. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas turné po krajinách Perzského zálivu tlmí obavy z prílišných ústupkov voči Teheránu. Reaguje tak na napätie po nedávnych iránskych útokoch na štáty, kde majú USA rozmiestnené svoje vojenské základne, ako aj na pretrvávajúce spory okolo fondu na obnovu a medzinárodných jadrových inšpekcií.
Čo je dôležité
- Rubiovo turné: Minister zahraničných vecí USA ubezpečuje Kuvajt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty o amerických bezpečnostných garanciách.
- Predbežná dohoda: Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňa uvoľnenie sankcií a fond na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov.
- Odpoveď na útoky: Diplomatické snahy nasledujú po iránskych odvetných úderoch na štáty zálivu, ktoré hostia americké vojenské sily.
- Jadrový program: Najväčšou prekážkou dohody zostávajú nejasnosti okolo inšpekcií zničených jadrových zariadení v Iráne.
Americké záruky po vojenských úderoch
Návšteva ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia na Blízkom východe má mimoriadne dôležitý cieľ – upokojiť nervóznych spojencov. Po zastávke v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte smerujú jeho kroky do Bahrajnu. Tieto štáty sa obávajú, že navrhovaná mierová dohoda s Iránom je k režimu príliš benevolentná.
Obavy sú o to silnejšie, že Teherán len nedávno, v reakcii na americké a izraelské údery z konca februára, zaútočil priamo na krajiny Perzského zálivu, ktoré na svojom území hostia americké vojenské základne.
„Budeme úplne zosúladení s našimi partnermi v Perzskom zálive. Neurobíme nič, čo by ohrozilo bezpečnosť našich dlhoročných spojencov v tomto regióne.“
deklaroval pred novinármi Rubio a zdôraznil, že bezpečnosť arabských partnerov zostáva pre Washington prioritou.
Miliardový fond a hrozba alternatív
Pozadie diplomatického turné tvorí predbežná dohoda medzi USA a Iránom, známa ako memorandum o porozumení, ktorú sa podarilo dosiahnuť minulý týždeň. Dokument počíta so zrušením vybraných sankcií a vytvorením gigantického fondu na obnovu v hodnote 300 miliárd dolárov.
Aktuálne medzi Washingtonom a Teheránom prebiehajú technické rokovania o presných podmienkach realizácie tohto memoranda. Rubio odkázal, že ak má Irán skutočný záujem o „dobrú“ dohodu, americká strana je pripravená zmluvu uzavrieť. Zároveň však pohrozil, že ak rokovania zlyhajú, prezident Donald Trump má k dispozícii viacero iných, bližšie nešpecifikovaných možností. Ďalšie kolo rozhovorov by malo pokračovať koncom júna, pravdepodobne opäť na neutrálnej pôde vo Švajčiarsku.
Spor o jadrové inšpekcie
Napriek posunu v rokovaniach zostáva najcitlivejším bodom iránsky jadrový program. Z oboch táborov prichádzajú v posledných dňoch mimoriadne protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán vôbec vpustí medzinárodných expertov do svojich jadrových zariadení. Ide najmä o tie prevádzky, ktoré utrpeli rozsiahle škody pri nedávnych izraelských a amerických úderoch.
Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi však trvá na tom, že inšpekcie sú pevnou súčasťou podpísaného memoranda. Podľa jeho slov sa musí iránsky urán a celý jadrový program bezpodmienečne dostať pod prísny dohľad jeho agentúry, inak mierový proces stratí zmysel.