Ukrajinské ultimátum zabralo. Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ruské retranslačné stanice na území Bieloruska, ktoré pomáhali navádzať smrtiace drony na ukrajinské mestá, prestali fungovať. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo Kyjev dal Minsku týždeň na ich odstránenie pod hrozbou nešpecifikovaných odvetných krokov. Zatiaľ čo Kremeľ zúri a obviňuje Ukrajinu z agresie, Zelenskyj odkazuje, že s diktátormi treba jednať výlučne z pozície sily.
Čo je dôležité
- Koniec navádzania: Zariadenia pomáhajúce ruským dronom Šáhid prestali v Bielorusku fungovať 22. júna.
- Úspešné ultimátum: Vypnutie staníc nasledovalo po tom, čo Kyjev dal Minsku striktný týždeň na ich okamžité odstránenie.
- Ohrozené regióny: Systémy v Homeľskej a Brestskej oblasti predtým koordinovali útoky na Žytomyrskú, Rivnenskú a Volynskú oblasť.
- Reakcia Moskvy: Kremeľ obviňuje Ukrajinu z agresie a Vladimir Putin plánuje mimoriadne stretnutie s Alexandrom Lukašenkom.
Tlak Kyjeva priniesol výsledky
Ukrajina sa rozhodla rázne zakročiť proti infraštruktúre, ktorá z územia susedného štátu uľahčovala ruské údery. Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ruské retranslačné stanice, ktoré sa nachádzali v Homeľskej a Brestskej oblasti, ukončili svoju činnosť. Stalo sa tak po vypršaní ostrého ultimáta, v ktorom Kyjev pohrozil ráznymi krokmi.
Spomínané systémy, namontované na komunikačných vežiach, zohrávali kľúčovú úlohu pri navigácii ruských útočných dronov typu Šáhid. Práve vďaka nim dokázala ruská armáda koordinovať presné údery na energetickú infraštruktúru a civilné ciele v Žytomyrskej, Rivnenskej a Volynskej oblasti.
„Podľa dostupných informácií, ktoré mi predložil hlavný veliteľ aj spravodajské služby, 22. júna príslušné retranslačné zariadenia na území Bieloruska ukončili činnosť. Či boli demontované alebo nie, to úprimne zatiaľ neviem. Faktom však je, že dnes tieto zariadenia nefungujú.“
uviedol Zelenskyj, pričom zdôraznil, že situáciu a činnosť za hranicami naďalej denne monitorujú ukrajinské spravodajské služby.
S diktátormi len z pozície sily
Ukrajinská hlava štátu neskrývala spokojnosť s tým, že hrozba voči režimu Alexandra Lukašenka splnila svoj účel. Vypnutie navádzacej infraštruktúry považuje Ukrajina za dôležité strategické víťazstvo, ktoré výrazne sťaží ruské operácie na veľké vzdialenosti.
Zelenskyj vo svojom vyhlásení zdôraznil, že tvrdý prístup je často tým jediným jazykom, ktorému autoritárski lídri rozumejú. Úspešné donútenie Bieloruska k vypnutiu ruských systémov podľa neho jasne ukázalo, ako sa dá s diktátormi efektívne jednať z pozície sily a nenechať sa zastrašovať.
Kremeľ zúri, Putin zvoláva stretnutie
Úspech ukrajinského ultimáta vyvolal v Moskve okamžitú vlnu nevôle. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil ukrajinskú stranu z prejavov agresie a z hrubého porušovania suverenity Bieloruska. Ešte ostrejšie slová zvolil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý tvrdí, že sa Zelenskyj zámerne snaží zatiahnuť Minsk priamo do vojny a rozšíriť geografiu celého konfliktu.
Samotný Lukašenko sa k existencii ruských retranslačných staníc na svojom území priamo nevyjadril, no naďalej len deklaruje, že odmieta akékoľvek zapojenie svojej krajiny do vojnového konfliktu. Situácia je však pre Rusko natoľko nepríjemná, že prezident Vladimir Putin plánuje s bieloruským lídrom v blízkej budúcnosti mimoriadne stretnutie, na ktorom majú spoločne prebrať ďalší postup voči ukrajinským hrozbám.