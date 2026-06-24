Slovensko čaká ďalší mimoriadne horúci deň. Teploty na našom území vo štvrtok porastú k nebezpečným hodnotám a atakovať môžu až hranicu 35 °C. Meteorológovia preto rozšírili a sprísnili výstrahy, ktoré potrápia najmä juh a západ krajiny. Zdravotníci v tejto súvislosti opätovne zdvíhajú varovný prst a pripomínajú, že extrémne teplo môže u rizikových skupín vyvolať nielen ťažkú nevoľnosť, ale aj život ohrozujúce kolapsové stavy. Zvýšené je zároveň aj riziko vzniku požiarov v prírode.
Čo je dôležité
- Extrémne teploty: Vo štvrtok 25. júna môžu teploty na juhozápade Slovenska vystúpiť až na 35 °C.
- Výstrahy druhého stupňa: Platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ako aj pre okresy Krupina a Veľký Krtíš.
- Rizikové skupiny: Najviac ohrozené sú deti, seniori, tehotné ženy a chronicky chorí pacienti.
- Základné pravidlá: Odborníci radia neustále dopĺňať tekutiny aj bez pocitu smädu, nosiť pokrývku hlavy a nenechávať deti ani zvieratá v autách.
Slovensko v zovretí horúčav
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú pred silnou vlnou horúčav, ktorá počas štvrtka udrie plnou silou. Pre najviac ohrozené lokality už vydali prísnejšiu výstrahu druhého stupňa, ktorá bude platná v kritickom čase popoludní, a to od dvanástej do osemnástej hodiny.
Pekelné teplo potrápi predovšetkým obyvateľov v celom Bratislavskom kraji, ako aj vo väčšine Trnavského a Nitrianskeho kraja. Výstraha druhého stupňa sa však týka aj vybraných okresov stredného Slovenska, konkrétne Krupiny a Veľkého Krtíša, kde môžu hodnoty na teplomeroch dosiahnuť spomínaných 35 °C.
V zovretí tepla sa ocitne aj zvyšok krajiny. Pre celý Trenčiansky a takmer celý Banskobystrický kraj, rovnako ako pre okresy Topoľčany, Piešťany a na východe pre Trebišov, Michalovce a Sobrance, platí výstraha prvého stupňa. V týchto regiónoch sa očakávajú teploty do 33 °C.
Zdravotníci varujú pred kolapsom
Vysoké teploty predstavujú obrovskú záťaž pre ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a pacienti bojujúci s chronickými ochoreniami srdca, dýchania či ľudia s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín.“
varuje verejnosť vo svojom oficiálnom stanovisku ÚVZ SR.
Voda, klobúk a obmedzenie námahy
Najdôležitejšou zásadou, ako prežiť horúci letný deň bez ujmy, je podľa záchranárov mimoriadne prísne dodržiavanie pitného režimu. Odporúča sa piť pravidelne v menších dávkach, a to dokonca aj vtedy, keď človek ešte necíti akútny smäd. Fyzická aktivita by sa mala počas najväčšej páľavy obmedziť na minimum, rovnako ako pobyt na priamom slnku.
Záchranári ďalej radia siahnuť po ľahších, dobre stráviteľných jedlách, obliecť si vzdušné oblečenie, nezabudnúť na pokrývku hlavy, slnečné okuliare a ochranný krém s UV filtrom. Obrovským hazardom so životom je aj ponechanie detí alebo domácich miláčikov v zaparkovaných autách, ktoré sa na slnku doslova v priebehu pár minút menia na smrtiacu pascu. Ak človek na sebe spozoruje silnú slabosť, závraty alebo nevoľnosť, mal by okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Úrady zároveň upozorňujú, že pre suché a mimoriadne teplé počasie dramaticky stúpa aj riziko vzniku požiarov v prírode.