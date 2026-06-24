Českou politickou scénou otriasa bezprecedentný inštitucionálny spor. Ústavný súd (ÚS) ČR musel ostro zasiahnuť do konfliktu medzi najvyššími štátnymi predstaviteľmi a vydal predbežné opatrenie. Vláde premiéra Andreja Babiša v ňom striktne nariadil, aby prezidentovi Petrovi Pavlovi zaistila účasť na blížiacom sa summite NATO v Ankare. Kým súd hovorí o nutnosti prednostného riešenia, premiér Babiš neskrýva frustráciu a spoločnú účasť s hlavou štátu označil za absolútne smiešnu.
Čo je dôležité
- Zásah súdu: Ústavný súd ČR nariadil vláde akreditovať prezidenta na summit NATO v Ankare a zabezpečiť mu dopravu.
- Rýchle konanie: Pre naliehavosť situácie súd vydal predbežné opatrenie, kým definitívne nerozhodne o prezidentovej žalobe.
- Rozkol vo vláde: Premiér Andrej Babiš účasť hlavy štátu odmieta, na kľúčovom rokovaní chce Česko zastupovať výlučne sám s ministrami.
- Hlasovanie sudcov: Rozhodnutie nebolo jednomyseľné, proti predbežnému opatreniu hlasovali dvaja členovia pléna.
Súd diktuje vláde okamžité kroky
Zahraničná politika Českej republiky narazila na tvrdý vnútropolitický konflikt. Keďže sa blíži strategický summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare a zhoda medzi vládou a prezidentom neexistovala, do hry vstúpil Ústavný súd ČR.
Jeho predseda Josef Baxa a sudca spravodajca Pavel Šámal na stredajšej tlačovej konferencii oznámili, že plénum sa bude žalobou prezidenta Petra Pavla zaoberať prednostne. Keďže však štandardný proces potrvá dlhší čas a summit klope na dvere, súd vyhovel návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktoré exekutíve ukladá jasné povinnosti.
„Vláde, ministrovi zahraničných vecí a ministerstvu zahraničných vecí sa ukladá, aby bezodkladne notifikovali NATO a organizátorom summitu, že súčasťou oficiálnej delegácie ČR je tiež prezident republiky a zaistili jemu aj jeho sprievodu príslušnú akreditáciu a aby sa zdržali konania, ktorým by účasti prezidenta a jeho sprievodu na summite bránili či ju komplikovali.“
citoval z rozhodnutia sudca spravodajca Šámal. Predseda súdu Baxa zároveň férovo priznal, že toto rozhodnutie pléna nebolo jednohlasné a dvaja sudcovia boli proti. Rovnako zdôraznil, že vydanie predbežného opatrenia ešte automaticky nepredikuje, aký bude konečný a definitívny verdikt súdu v tejto veci.
Babiš: Nie je to zážitková cesta
Postoj českého premiéra Andreja Babiša zostáva aj napriek hroziacej ústavnej blamáži neoblomný. Ešte pred samotným rozhodnutím súdu sa k situácii vyjadril mimoriadne kriticky a dal jasne najavo, že prítomnosť hlavy štátu na summite považuje za vyslovene nežiaducu a rušivú.
„To nie je nejaká zážitková zahraničná cesta. To je kľúčové rokovanie... Mňa to mrzí, my nechceme mať tieto konflikty. Ale tu je dôležité, aby som ČR zastupoval ja a naši ministri a bolo by absolútne smiešne, ak by sme tam niekde vystupovali spoločne.“
uviedol Babiš. Ako sa česká vláda k predbežnému opatreniu postaví a či na nadchádzajúcom summite v Ankare dôjde k spoločnému, hoci nechcenému vystúpeniu oboch lídrov, ukážu už najbližšie dni.