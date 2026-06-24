Napätie na slovenských železniciach sa stupňuje. Rušňovodiči sa ostro ohradili voči plánu ministerstva dopravy nainštalovať do kabín vlakov kamerový systém. Kým minister Jozef Ráž argumentuje nevyhnutnosťou zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj za cenu odchodu časti zamestnancov, železničiari varujú pred katastrofálnymi následkami. V čase extrémneho nedostatku personálu a hromadného odriekania spojov považujú takýto prístup za zlyhanie, ktoré odradí a vyženie z profesie tých najskúsenejších inštruktorov.
Čo je dôležité
- Kameň úrazu: Rezort dopravy presadzuje povinné kamerové monitorovanie rušňovodičov priamo počas jazdy.
- Postoj ministra: Jozef Ráž priznal nepopularitu opatrenia, no bezpečnosť tisícok cestujúcich je preňho nadradená diskomfortu zamestnancov.
- Riziko kolapsu: Odborári varujú, že starší rušňovodiči môžu na protest odísť do dôchodku, čím štát príde o kľúčových inštruktorov pre nováčikov.
- Obídenie pravidiel: Železničiari tvrdia, že zmeny sa zavádzajú bez riadnej diskusie a s možným porušením kolektívnej zmluvy.
Kamery ako vyháňač skúsenej generácie?
Slovenská železničná doprava už dnes zápasí s akútnym personálnym podstavom, pre ktorý sa denne odriekajú vlakové spoje. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka preto vníma postoj ministerstva dopravy k zavádzaniu kamier ako mimoriadne necitlivý a riskantný. Minister Jozef Ráž totiž otvorene pripustil, že časť starších rušňovodičov, ktorým sa nepretržitý dohľad nebude páčiť, môže z profesie odísť.
Práve táto staršia generácia však podľa železničiarov tvorí absolútny základ pre fungovanie celého systému. Jazdný výcvik nových rušňovodičov trvá takmer päť mesiacov a sú to výlučne títo dlhoroční zamestnanci, ktorí sa na ňom priamo podieľajú a odovzdávajú svoje cenné skúsenosti.
„K ľuďom s desaťročiami praxe v akomkoľvek odbore by sa malo pristupovať s úctou. Prístup, že ak sa tu niekomu nepáči, môže odísť, nie je cestou, ako budovať stabilnú a bezpečnú železnicu.“
uviedol Motyčka s tým, že hromadný odchod inštruktorov by znamenal obrovskú finančnú i časovú záťaž pre štátny rozpočet, z ktorého štátni dopravcovia financujú školenia nových kádrov.
Ráž sa odvoláva na Poľsko a svetové štúdie
Šéf rezortu dopravy si je vedomý, že jeho plán vyvoláva medzi rušňovodičmi frustráciu a hnev. Od začiatku podľa vlastných slov avizoval, že pôjde o mimoriadne nepopulárne rozhodnutie. Odvoláva sa však na dáta a medzinárodnú prax, pričom ako príklad uviedol susedné Poľsko, kde sú kamery umiestnené dokonca tak, že zaberajú omnoho širší priestor kabíny, než sa plánuje u nás.
Slovenské ministerstvo uvažuje nad modelom, ktorý by rušňovodičovi snímal predovšetkým ruky a pracovný pult, aby sa zabezpečila kontrola nad riadením vlaku.
„Musíme dať na váhu bezpečnosť tisícov cestujúcich a diskomfort rušňovodiča. Je na prevádzkovateľoch rušňov, aby sa s odchodmi zamestnancov vysporiadali.“
zdôraznil pragmaticky Ráž. Odporcov z radov železničiarov sa snaží presvedčiť svetovými štúdiami, ktoré podľa neho jednoznačne preukázali obrovské benefity kamier pre zníženie nehodovosti.
Obídené odbory a pachuť z vyšetrovania
Zástupcovia zamestnancov kritizujú nielen samotný nápad, ale aj spôsob, akým ho Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uvádza do praxe. Podľa petičného výboru vedenie novelizovalo interné predpisy bez akejkoľvek možnosti pripomienkovania, čím mohlo dokonca dôjsť k hrubému porušeniu platnej kolektívnej zmluvy.
Rušňovodiči na záver prízvukujú, že samotná kamera v kabíne nie je spásou. Je to len nástroj spätnej analýzy, ktorý tragédiám nezabráni a nerieši hlboké systémové príčiny nehôd. Odborári žiadajú komplexnú reformu vo vyšetrovaní mimoriadnych udalostí na tratiach. Prekáža im najmä fakt, že havárie na železnici dnes prešetruje priamo Ministerstvo dopravy SR. Európska legislatíva pritom vyžaduje prísnu nezávislosť, ktorej dôveryhodnosť je pri súčasnom nastavení podľa rušňovodičov výrazne spochybnená.