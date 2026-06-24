Napätie okolo strategického Hormuzského prielivu neutícha ani počas kľúčových mierových rokovaní. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty dostali od Iránu garancie o bezplatnej plavbe pre všetky lode. Šéf Bieleho domu však zároveň vyslal do Teheránu nekompromisné varovanie – ak sa ukáže, že Irán plánuje zaviesť akékoľvek skryté poplatky, rozhovory o trvalom ukončení vojny na Blízkom východe okamžite stroskotajú.
Čo je dôležité
- Iránske garancie: Teherán podľa amerického prezidenta ubezpečil Washington, že od lodí v Hormuzskom prielive nebude vyberať žiadne poplatky.
- Ultimátum USA: Donald Trump pohrozil okamžitým ukončením prebiehajúcich mierových rokovaní, ak by sa tieto informácie ukázali ako nepravdivé.
- Skryté poplatky: Irán sa bráni tým, že nechce zaviesť mýto, ale poplatky za „námorné služby“, čo Spojené štáty ostro kritizujú.
- Postoj Ománu a Iránu: Obe krajiny trvajú na svojej zvrchovanosti nad prielivom a spoločne skúmajú možnosti preplácania nákladov za jeho správu.
Tvrdá línia a hrozba konca rokovaní
Kľúčová dopravná tepna svetového obchodu sa stala novým jablkom sváru v citlivom diplomatickom procese. Spojené štáty a Irán momentálne hľadajú cestu k trvalému ukončeniu vojnového konfliktu na Blízkom východe, pričom si obe strany vyhradili 60-dňové obdobie na intenzívne rokovania. Americký prezident Donald Trump však do tohto procesu vniesol rázne ultimátum týkajúce sa Hormuzského prielivu.
Šéf Bieleho domu prostredníctvom svojej platformy Truth Social oznámil, že Irán oficiálne informoval Washington o tom, že nežiada ani neprijíma žiadne platby, náklady na poistenie či iné poplatky od lodí, ktoré sa plavia cez tento strategický bod. Zároveň však Teheránu poslal jasný odkaz.
„Ak je toto falošná informácia, rokovania sa okamžite skončia.“
varoval Trump, čím dal jasne najavo, že akýkoľvek pokus o finančné vydieranie lodnej dopravy bude znamenať definitívny krach diplomatických snáh. Z jeho vyjadrení však zatiaľ nie je jasné, či iránske ubezpečenia o bezplatnej plavbe majú platiť len počas spomínaného 60-dňového obdobia, alebo ide o trvalý záväzok.
Mýto verzus námorné služby
Téma poplatkov je na stole už dlhšie a Irán v nej využíva špecifickú slovnú ekvilibristiku. Teherán totiž opakovane odmieta, že by chcel v prielive zaviesť klasické mýto. Namiesto toho hovorí o plánoch vyberať financie za poskytovanie takzvaných „námorných služieb“, čo americká diplomacia dlhodobo a ostro kritizuje ako neprípustné obmedzovanie slobody plavby.
Do diplomatickej hry sa navyše aktívne zapája aj Omán, ktorý leží na druhom brehu prielivu. Obe krajiny len deň pred Trumpovým vyhlásením spoločne oznámili, že preskúmajú reálne náklady na správu Hormuzského prielivu. Z týchto analýz by následne mohli vzísť spoločné požiadavky na preplácanie poskytovaných služieb. Irán aj Omán pri tom zhodne trvajú na tom, že nad touto strategickou vodnou cestou, cez ktorú prúdi podstatná časť svetovej ropy, majú plnú zvrchovanosť.