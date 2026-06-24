Brutálna vražda ženy v Gelnici, ktorú mal pripraviť o život jej vlastný manžel krátko po prepustení z väzby, vyvolala ostrú reakciu najvyšších justičných autorít. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s tragédiou upozorňuje, že štát vo vzťahu k nebezpečným páchateľom zlyháva. Namiesto simulovania riešení volá po skutočnej a systematickej práci s agresormi, predovšetkým s tými, ktorí bojujú so závislosťami.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na nutnosť reálnej práce s páchateľmi so závislosťou.
- Krvavý útok: Obeťou víkendovej vraždy v Gelnici sa stala Zuzana V., útočníka zadržali na úteku pri Košiciach.
- Agresor na slobode: Manžel Tomáš V. dostal len 9. júna za predchádzajúce nebezpečné vyhrážanie podmienečný trest a dostal sa z väzby.
- Rola alkoholu: Páchateľ svoju manželku fyzicky napadol pod vplyvom alkoholu už vo februári tohto roka.
Žilinka hovorí o simulovaní riešení
Šokujúci prípad z východného Slovenska, kde útočník pripravil o život svoju manželku len niekoľko dní po tom, čo ho súd pustil na podmienku, nenechal chladným ani šéfa prokuratúry. Maroš Žilinka na margo krvavého incidentu v Gelnici poznamenal, že celý prípad odhaľuje hlboké medzery v systéme spravodlivosti a prevencie.
Páchateľ mal totiž preukázateľne problémy s alkoholom, pod vplyvom ktorého sa dopúšťal násilia už v minulosti. Generálny prokurátor preto varuje pred formálnym prístupom štátu k podobným jedincom.
„Tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, zvlášť ak trpia závislosťou od návykových látok, a nielen jej simulovanie.“
uviedol k tragédii Žilinka, čím jasne naznačil, že doterajšie resocializačné snahy a kontrolné mechanizmy pri agresoroch na podmienke nie sú dostatočné.
Z podmienky priamo k vražde
Osudná tragédia sa odohrala v sobotu 20. júna. Závažnosť celého prípadu podčiarkuje fakt, že zavraždená Zuzana V. čelila útokom zo strany manžela už dlhšie. Ešte 21. februára ju Tomáš V. pod vplyvom alkoholu napadol, za čo bol následne vzatý do väzby pre prečin nebezpečného vyhrážania.
Za mrežami však zostal iba niekoľko mesiacov. Zvrat nastal 9. júna, keď mu Okresný súd Spišská Nová Ves uložil podmienečný trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov. Páchateľ sa tak dostal na slobodu, čo malo pre jeho manželku o niekoľko dní neskôr fatálne následky.
Zadržanie na úteku a väzba
Bezprostredne po brutálnom čine útočník z Gelnice ušiel. Spravodlivosti však unikal len krátko. Policajné zložky rozbehli intenzívne pátranie a muža napokon zadržali na jednej z poľných ciest v okolí Košíc.
Vyšetrovateľ voči nemu okamžite vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V utorok 23. júna sa prípad presunul na Mestský súd Košice, kde sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o vzatí obvineného muža do prísnej útekovej a preventívnej väzby. Očakáva sa, že po tejto tragédii a následnej kritike sa budú inštitúcie zaoberať nielen samotným vyšetrovaním, ale aj nastavením systémových zmien pri práci s podobnými páchateľmi.