Stredajšie popoludnie prinieslo na cesty v okolí Nitry obrovskú tragédiu. Medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce došlo k hrozivej čelnej zrážke osobného auta s protiidúcim vozidlom a následne aj s nákladným vozidlom. Po riskantnom manévri pri predbiehaní vyhasol život len 32-ročného vodiča, ďalší ľudia utrpeli zranenia. Polícia už miesto nehody zadokumentovala a vyšetruje presné príčiny tohto fatálneho stretu.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K smrteľnej nehode došlo v stredu popoludní na ťahu medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce.
- Smrtiaci manéver: Vodič osobného auta sa pri predbiehaní nákladného vozidla nestihol vrátiť do svojho pruhu.
- Čelná zrážka: Následne čelne narazil do protiidúceho auta, ktoré odhodilo priamo pod nákladné vozidlo.
- Následky: Pri nehode zomrel 32-ročný muž, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, dychové skúšky preživších alkohol vylúčili.
Osudné rozhodnutie pri predbiehaní
Cesty v okrese Nitra si vyžiadali mimoriadne krutú daň. Tragická dopravná nehoda sa odohrala v stredu popoludní na frekventovanom úseku medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce. Podľa prvotných zistení polície stála za nešťastím mimoriadne nebezpečná situácia pri manévri obiehania.
Vodič osobného vozidla značky Škoda Octavia sa rozhodol predbehnúť pred ním idúce nákladné auto. Tento riskantný ťah však už nedokázal bezpečne dokončiť a zatiaľ z nezistených príčin sa nestihol včas vrátiť do svojho jazdného pruhu.
Náraz, ktorý znamenal smrť
Nasledoval tvrdý čelný stret s protiidúcim vozidlom Volkswagen Passat. Sila nárazu bola taká obrovská, že vozidlo následne odhodilo priamo do nákladného auta, ktoré sa vodič pôvodne snažil obehnúť.
„Pri tom sa nestihol zaradiť a čelne narazil do protiidúceho vozidla Volkswagen Passat, ktorého náraz odhodil do nákladného vozidla. Vodič vo Volkswagene utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb.“
opísali hrôzostrašné sekundy zrážky muži zákona. Život 32-ročnému vodičovi Passatu už nedokázali zachrániť ani privolaní záchranári a zraneniam na mieste podľahol. Ďalšie dve zranené osoby si vyžiadali okamžitú lekársku pomoc.
Polícia zisťuje vinníka
Policajti bezprostredne po zabezpečení miesta činu podrobili preživších účastníkov nehody dychovým skúškam na prítomnosť alkoholu, pričom všetky priniesli negatívny výsledok. Či bol pod vplyvom omamných látok nebohý vodič, s určitosťou preukáže až nariadená súdna pitva.
Presné okolnosti, miera zavinenia jednotlivých účastníkov a technické príčiny tohto tragického incidentu sú momentálne predmetom rozsiahleho vyšetrovania zo strany dopravnej polície. Úsek bol počas dokumentovania nehody na nevyhnutný čas uzavretý.