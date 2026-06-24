Ruský prezident Vladimir Putin sa po prvý raz verejne vyjadril k prehlbujúcej sa palivovej kríze, ktorú v krajine vyvolali neustále útoky ukrajinských dronov na energetickú infraštruktúru. Kým Kremeľ narýchlo pripravuje radikálne opatrenia vrátane úplného zákazu vývozu nafty, šéf štátu sa snaží situáciu zľahčovať a naďalej šíri optimistické správy o nezastaviteľnom postupe svojej armády. Nezávislé zahraničné analýzy však tento obraz narúšajú a naznačujú, že ruský líder môže žiť v informačnej bubline.
Čo je dôležité
- Palivová kríza: Rusko bojuje s nedostatkom pohonných hmôt po systematických úderoch ukrajinských bezpilotných lietadiel.
- Záchranný plán: Vláda zvažuje odloženie údržby rafinérií a úplný zákaz exportu motorovej nafty.
- Putinova rétorika: Prezident zľahčuje dopady útokov a tvrdí, že ruská armáda na fronte neustále postupuje.
- Pohľad analytikov: Podľa britského denníka Financial Times Rusko nevyhráva a Putin zrejme nedostáva reálne správy z bojiska.
Hasiaci manéver s nedostatkom paliva
Ukrajinská stratégia zameraná na ničenie ruskej ropnej infraštruktúry prináša viditeľné výsledky a núti najvyššie štátne špičky v Moskve konať. Prezident Vladimir Putin musel prvýkrát verejne reagovať na zhoršujúcu sa situáciu so zásobovaním pohonnými hmotami.
Ruský vicepremiér Alexander Novak počas videokonferencie s hlavou štátu priznal problémy, no snažil sa zachovať dojem stability. Vláda má už v najbližších dňoch zvážiť legislatívne zmeny, ktoré by mali stimulovať domáci trh a zabrániť kolapsu zásobovania. V hre je aj radikálny krok – zavedenie úplného zákazu vývozu motorovej nafty do zahraničia.
„Nedostatok paliva je náročný, ale pod kontrolou. Zvýšením kapacity rafinérií a odložením alebo obmedzením plánovanej údržby bude vláda schopná zabezpečiť dodávky.“
vyhlásil Novak na margo aktuálneho stavu domáceho trhu.
Zľahčovanie úderov a podmienky pre mier
Napriek zjavným ekonomickým škodám sa Vladimir Putin snaží ukrajinské útoky bagatelizovať. Vyhlásil síce, že hrozby zo strany Kyjeva musia byť minimalizované, no jedným dychom dodal, že tieto údery nedokážu ovplyvniť dianie na frontovej línii. Cielené ničenie ruskej energetiky označil len za zúfalý pokus motivovať ukrajinských vojakov na bojisku.
Svoje vystúpenie využil aj na zopakovanie naratívu o nezastaviteľnom ruskom postupe a ochote rokovať o mieri. Rokovania s Ukrajinou však pripúšťa výlučne na základe starých a pre Kyjev neakceptovateľných dohôd, ktoré sa rodili v Istanbule ešte na jar roku 2022.
„Ruské jednotky oslobodzujú jednu obec za druhou, jedno územie za druhým.“
tvrdil sebavedomo ruský prezident.
Prezident v informačnej bubline
Tvrdenia šéfa Kremľa však narážajú na tvrdú kritiku a nezávislé hodnotenia západných analytikov. Prestížny denník Financial Times vo svojom najnovšom komentári upozorňuje na zásadný rozpor medzi Putinovými vyhláseniami a skutočnou situáciou na fronte.
Podľa britského denníka Rusko momentálne vojnu nevyhráva. Hoci ruské útoky naďalej pokračujú, armáda na bojisku postupne stráca svoju doterajšiu prevahu. Analýza dokonca naznačuje, že Vladimir Putin je pravdepodobne odstrihnutý od reality a na stôl nedostáva pravdivé správy od svojich generálov. Namiesto sľubovaného víťazstva tak fakty podľa Financial Times ukazujú skôr na vyčerpávajúci a zdĺhavý konflikt bez akéhokoľvek rozhodujúceho ruského úspechu.