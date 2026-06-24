Rozšírenie eurozóny sa v najbližšom čase konať nebude. Európska komisia zverejnila očakávanú konvergenčnú správu za rok 2026, ktorá posudzovala pripravenosť piatich členských štátov na prijatie spoločnej európskej meny. Výsledok je jednoznačný – Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko ani Švédsko momentálne nespĺňajú všetky prísne maastrichtské kritériá. Najväčšou spoločnou prekážkou zostáva ich neúčasť v mechanizme výmenných kurzov, no ťažkosti im robí aj zladenie domácej legislatívy s európskymi pravidlami.
Čo je dôležité
- Hodnotené krajiny: Konvergenčná správa za rok 2026 sa zamerala na Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.
- Hlavný záver: Žiadny z týchto piatich štátov nie je aktuálne pripravený na zavedenie eura.
- Čiastočný úspech: Česko a Švédsko spĺňajú kritériá cenovej stability, verejných financií aj dlhodobej úrokovej miery.
- Kameň úrazu: Ani jedna krajina nie je zapojená do kurzového mechanizmu ERM II, čo je kľúčová podmienka pre vstup.
Prísne pravidlá pre vstup do elitného klubu
Viac ako štvrťstoročie po zavedení jednotnej meny sa euro stalo neodmysliteľným symbolom európskej integrácie. V súčasnosti ním platí viac ako 350 miliónov ľudí v 21 členských štátoch, čo z neho robí druhú najpoužívanejšiu menu na svete. Zvyšné štáty, s výnimkou Dánska, ktoré má vyrokovanú trvalú výnimku, sa právne zaviazali k vstupu do eurozóny. Cesta k nemu je však podmienená splnením náročných kritérií.
Európska komisia hodnotí pokrok kandidátov na základe takzvaných maastrichtských kritérií. Patrí medzi ne prísna cenová stabilita, zdravé verejné financie, stabilita výmenného kurzu a udržateľnosť dlhodobých úrokových mier. Cieľom týchto pravidiel je zaručiť, aby krajina do eurozóny vstúpila pripravená a nestala sa pre ňu ekonomickou záťažou.
Česko a Švédsko sú najbližšie, no stále ďaleko
Aktuálna správa z roku 2026 ukázala, že analyzované štáty vykazujú veľmi rozdielne stupne ekonomickej konvergencie. Najlepšie z hodnotenia vyšli Česko a Švédsko, ktoré dokázali splniť kritérium cenovej stability, zvládli udržať na uzde svoje verejné financie a vyhoveli aj v rámci dlhodobej úrokovej miery.
Zásadný problém však nastáva pri kurze meny. Na to, aby krajina mohla zaviesť euro, musí stráviť minimálne dva roky v mechanizme výmenných kurzov (ERM II) bez toho, aby jej domáca mena čelila výraznému napätiu či devalvácii.
„Žiaden z piatich hodnotených členských štátov nie je členom mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Z tohto dôvodu v súčasnosti nespĺňajú všetky potrebné kritériá na vstup do eurozóny.“
konštatuje vo svojich záveroch Európska komisia. Celkové hodnotenie je navyše podložené aj vlastnou konvergenčnou správou Európskej centrálnej banky (ECB).
Problémové zákony a zraniteľnosť ekonomík
Ekonomické ukazovatele nie sú jedinou prekážkou. Exekutíva EÚ sa detailne pozrela aj na právny rámec a zistila, že vnútroštátne právne predpisy v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, ale aj v Česku a vo Švédsku nie sú plne zlučiteľné s pravidlami hospodárskej a menovej únie či so štatútom ECB.
Hoci sú tieto štáty vo všeobecnosti veľmi dobre hospodársky a finančne integrované do jednotného európskeho trhu, komisia upozorňuje na skryté riziká. Niektoré z hodnotených krajín vykazujú makroekonomickú zraniteľnosť a čelia výzvam v oblasti inštitucionálneho rámca či podnikateľského prostredia. Odstránenie týchto nedostatkov bude kľúčové pre to, aby bol ich proces zbližovania s eurozónou dlhodobo udržateľný a úspešný.