Svet sa ocitol v bezprecedentnej bezpečnostnej realite. Po tom, čo definitívne vypršala platnosť poslednej veľkej jadrovej dohody New START medzi Spojenými štátmi a Ruskom, nezostali na medzinárodnej scéne žiadne pravidlá hry. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov otvorene vyhlásil, že globálna architektúra bezpečnosti sa kompletne rozpadla a jedinou vecou, ktorá dnes bráni vypuknutiu ničivej svetovej vojny, je jadrové odstrašovanie.
Čo je dôležité
- Koniec dohody New START: Vo februári vypršala posledná zmluva obmedzujúca strategické jadrové arzenály USA a Ruska.
- Nukleárny štít: Kremeľ označil jadrové odstrašovanie za jediný nástroj, ktorý v súčasnosti bráni globálnemu vojenskému konfliktu.
- Nové technológie: Moskva varuje pred vývojom nejadrových zbraní novej generácie, ktoré sa silou vyrovnajú atómovým bombám.
- Pat v rokovaniach: Donald Trump žiada do novej zmluvy zapojiť Čínu, Rusko kontruje požiadavkou na začlenenie Francúzska a Británie.
Svet bez zmlúv a pravidiel
Bezpečnostné istoty, na ktorých stál svet od konca studenej vojny, definitívne prestali platiť. Vo februári tohto roka vypršala platnosť kľúčovej dohody New START. Globálna verejnosť sa tak po dlhých desaťročiach ocitla v situácii, kedy neexistuje žiadny právne záväzný dokument, ktorý by limitoval dvoch najväčších vlastníkov atómových zbraní.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti neskrýval pesimizmus a priznal, že medzinárodný poriadok prechádza hlbokou krízou. Podľa jeho slov sa globálny bezpečnostný systém v podstate rozpadol.
„Na tomto svete nám nezostalo nič okrem jadrového odstrašovania. Je to jediná vec, ktorá chráni svet pred globálnou vojnou.“
vyhlásil Peskov. Zároveň však poukázal na technologický pokrok, ktorý so sebou prináša ďalšie riziká. Upozornil, že v blízkej budúcnosti sa objavia úplne nové typy nejadrových zbraní, ktoré sa však svojou ničivou silou a fatálnymi následkami nakoniec kompletne vyrovnajú tradičnému jadrovému arzenálu.
Trump žiada Čínu, Putin zas spojencov USA
Ruský prezident Vladimir Putin počas štvorročnej vojny na Ukrajine opakovane verbalizoval hrozbu použitia jadrových zbraní, čo vyvolalo ostré diplomatické odsúdenie zo strany Washingtonu aj európskych metropol. Napriek napätiu sa však nenašla vôľa na predĺženie alebo nahradenie expirovanej dohody.
Rokovania o novom formáte kontroly zbrojenia uviazli na geopolitickom pate. Súčasný americký prezident Donald Trump totiž striktne trval na tom, aby akákoľvek nová zmluva povinne zahŕňala aj rýchlo zbrojiacu Čínu. Moskva takúto podmienku neodmietla, no okamžite si postavila vlastnú barikádu – ak má pri stole sedieť Peking, dohoda musí automaticky obmedziť aj jadrových spojencov USA, teda Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
Koniec historického dedičstva z Prahy
Zmluva New START bola historicky poslednou fungujúcou brzdou v zbrojení medzi USA a Ruskom. Tieto dve superveľmoci majú pod kontrolou približne 90 percent celosvetového jadrového potenciálu. Dokument s oficiálnym názvom Zmluva o strategických útočných zbraniach podpísali ešte 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Predchádzajúci šéf Bieleho domu Joe Biden sa po svojom volebnom víťazstve nad Donaldom Trumpom v roku 2020 dohodol s Moskvou na jej poslednom možnom predĺžení o päť rokov. Hoci Vladimir Putin už v roku 2023 účasť Ruska na dohode jednostranne pozastavil, Kremeľ vtedy deklaroval, že stanovené stropy na počet bojových hlavíc, medzikontinentálnych rakiet a ťažkých bombardérov bude naďalej dobrovoľne rešpektovať. Definitívnym februárovým vypršaním zmluvy však padli aj posledné formálne bariéry.