Slovenskom otriasla brutálna vražda ženy v Gelnici, ktorej predchádzalo prepustenie jej manžela z väzby s podmienečným trestom. Minister spravodlivosti Boris Susko pripúšťa, že ak v tomto tragickom prípade zlyhal štát, prídu na rad tvrdé systémové zmeny. Aktuálne je pripravený nariadiť nad súdnym konaním prísny dohľad. Zatiaľ však varuje pred unáhlenými závermi a zdôrazňuje, že celú kauzu, vrátane sporných rozhodnutí súdov, musia najprv dôkladne prešetriť kompetentné orgány.
Čo je dôležité
- Krvavý útok v Gelnici: Obeťou brutálnej vraždy sa stala Zuzana V., útočníka polícia zadržala na úteku pri Košiciach.
- Minulosť agresora: Manžel Tomáš V. dostal len pár dní pred vraždou za nebezpečné vyhrážanie podmienečný trest a dostal sa tak na slobodu.
- Krok ministerstva: Minister spravodlivosti Boris Susko zvažuje nariadenie dohľadu nad procesným postupom súdu v tejto veci.
- Bezpečnosť žien: Minister práce Erik Tomáš apeluje na to, že tragédia sa nemala stať a súdy musia svoje rozhodnutia jasne zdôvodniť.
Z väzby na slobodu a následná vražda
Tragédia, ktorá sa odohrala v Gelnici v sobotu 20. júna, vyvoláva v spoločnosti množstvo mimoriadne vážnych otáznikov o fungovaní systému na ochranu obetí domáceho násilia. Brutálnemu útoku, pri ktorom prišla o život Zuzana V., totiž predchádzali jasné varovné signály. Jej manžel Tomáš V. ju pod vplyvom alkoholu napadol už vo februári, po čom skončil vo väzbe pre prečin nebezpečného vyhrážania.
Zvrat však nastal 9. júna. Okresný súd Spišská Nová Ves uložil agresorovi len osemmesačný podmienečný trest, čím sa dostal na slobodu. O necelé dva týždne neskôr došlo k osudnému a fatálnemu útoku. Útočník z miesta činu najprv ušiel, no polícia ho po rýchlej pátracej akcii zadržala na poľnej ceste neďaleko Košíc. Sudkyňa Mestského súdu Košice ho už v utorok 23. júna vzala do takzvanej útekovej a preventívnej väzby, tentoraz pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
Susko sľubuje dohľad a varuje pred špekuláciami
Na šokujúci prípad bezprostredne zareagoval aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Pripustil, že ak vyšetrovanie preukáže zlyhanie štátnych inštitúcií, vláda sa bude musieť zamyslieť nad hlbšími systémovými zmenami. V rámci svojich kompetencií je pripravený v prípade rázne konať.
„Som pripravený nariadiť aj dohľad nad týmto súdnym konaním. Je to moja právomoc z hľadiska procesného postupu súdu.“
Minister zároveň vysvetľoval aj medializované informácie o tom, že obeť si od štátu žiadala zákaz priblíženia. Podľa jeho slov tak žena urobila v čase, keď bol páchateľ ešte fyzicky za mrežami, a preto súd takýto návrh z logických dôvodov zamietol. Predmetom ďalšieho vyšetrovania teraz bude zistiť predovšetkým to, či zákaz priblíženia nebol požadovaný priamo ako súčasť samotného trestu po prepustení.
Individuálne zlyhanie alebo chyba systému?
Napriek tlaku verejnosti Susko varuje pred predčasným odsudzovaním konkrétnych inštitúcií. Samotnú vraždu označil za individuálne zlyhanie páchateľa, ktorý dovtedy nemal žiadnu kriminálnu minulosť a bol tak vedený ako prvopáchateľ. Apeluje na trpezlivosť, kým do spisu nenahliadne prokuratúra a ďalšie kompetentné orgány. Až potom sa podľa neho môže rozhodnúť o prípadných legislatívnych riešeniach do budúcna.
K mrazivému prípadu sa vyjadril aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého sa podobné tragédie jednoducho nesmú stávať. Zdôraznil, že rozhodnutia, ktoré padli ešte pred vraždou a umožnili agresorovi dostať sa na slobodu, bude musieť príslušný súd jasne obhájiť a zdôvodniť. Zároveň pripomenul existenciu takzvaných bezpečných ženských domov na Slovensku, kde dokážu obete akéhokoľvek domáceho násilia nájsť okamžité útočisko pred agresorom.