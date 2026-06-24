Stredajšie dopoludnie prinieslo na cesty východného Slovenska obrovskú tragédiu. V obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou prišla po zrážke s osobným autom o život 74-ročná cyklistka. Náraz bol natoľko silný, že seniorka ťažkým zraneniam na mieste podľahla. Polícia miesto nehody uzavrela a zisťuje presné príčiny tohto fatálneho stretu.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K smrteľnej nehode došlo v stredu krátko po 9:30 h v obci Nižný Hrušov.
- Obeť nehody: Po zrážke s autom zahynula na mieste 74-ročná žena, ktorá išla na bicykli.
- Účastník zrážky: Osobné vozidlo šoféroval 31-ročný muž, dychová skúška alkohol vylúčila.
- Vyšetrovanie: Presné okolnosti a miera zavinenia sú aktuálne predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.
Osudná jazda na bicykli
Cesty v okrese Vranov nad Topľou si vyžiadali mimoriadne krutú daň. Tragická dopravná nehoda sa odohrala v stredu krátko po pol desiatej dopoludnia priamo v obci Nižný Hrušov. Došlo tu k fatálnemu stretu osobného motorového vozidla so staršou cyklistkou.
Pre 74-ročnú ženu na bicykli mal náraz s autom katastrofálne následky. Privolané záchranné zložky a záchranári robili maximum, no nedokázali jej už pomôcť. Po ťažkých zraneniach priamo na mieste nešťastia vydýchla naposledy.
Polícia dokumentuje stopy
Za volantom osobného auta sedel 31-ročný muž, ktorého bezprostredne po udalosti podrobili štandardnej kontrole na prítomnosť omamných látok.
„Žena na mieste zraneniam podľahla. Tridsaťjedenročný vodič vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom.“
uviedla k prípadu krajská polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a muži zákona začali s dôkladným zaisťovaním stôp a dokumentovaním tragédie.
To, ako presne sa nehoda udiala, kto urobil na ceste osudnú chybu a aká je miera zavinenia jednotlivých účastníkov, je aktuálne predmetom intenzívneho policajného vyšetrovania. Úsek cesty bol počas dokumentovania nehody dočasne obmedzený.