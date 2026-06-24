Diplomat, bývalý minister zahraničných vecí a niekdajší prezidentský kandidát Ivan Korčok bol účastníkom rannej dopravnej nehody v Pezinku. Informoval o tom sám prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. Okolnosti nehody podľa neho vyšetruje polícia.
Čo sa stalo
Podľa Korčokovho vyjadrenia došlo k nehode v Pezinku ráno, pričom presné okolnosti sú predmetom policajného vyšetrovania. Dychová skúška pri oboch vodičoch bola podľa jeho slov negatívna. Bližšie detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe.
Zranenia
Korčok uviedol, že vodička z druhého auta má zranenú ruku. Jej maloleté dieťa je podľa neho našťastie v poriadku a bez zranení. Zranenej zaželal skoré zotavenie.
Reakcia Ivana Korčoka
Politik vyjadril nad celou situáciou ľútosť. „Celá situácia ma úprimne mrzí,“ napísal s tým, že sa všetkým zúčastneným ospravedlňuje za komplikácie. V závere svojho príspevku vyzval ostatných vodičov na opatrnosť a obozretnosť za volantom.
Keďže okolnosti nehody vyšetruje polícia, oficiálne závery vrátane prípadného zavinenia zatiaľ k dispozícii nie sú. Redakcia bude správu aktualizovať podľa ďalších overených informácií.