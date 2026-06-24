Projekt, ktorý mal šokovať a odradiť mládež od drog či kyberšikany, hlási prvé čísla. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil kontroverznú preventívnu kampaň Zaži to na vlastnej koži za veľký úspech a pre enormný záujem škôl plánuje jej jesenné pokračovanie. Nad projektom sa však naďalej vznáša tieň pochybností pre podozrivo rýchle verejné obstarávanie a spornú pripravenosť účastníkov. Na okolnosti vzniku celej kampane si už posvietia aj vyšetrovatelia.
Čo je dôležité
- Záujem škôl: Do projektu sa prihlásilo vyše 300 škôl, čo predstavuje približne 19-tisíc žiakov.
- Kapacitné limity: Špeciálnym kamiónom s preventívnym programom prešlo nakoniec zhruba 10-tisíc detí.
- Plány do budúcna: Pre veľký záujem zo strany vzdelávacích inštitúcií bude kampaň pokračovať aj na jeseň.
- Nevysvetlená kritika: Minister priamo neodpovedal na otázky o expresnom obstarávaní, projekt už majú na stole orgány činné v trestnom konaní.
Úspech meraný v tisíckach detí
Preventívna kampaň s názvom Zaži to na vlastnej koži, ktorá mala tínedžerom drsnou formou ukázať nástrahy kyberšikany a užívania omamných látok, prilákala pozornosť stoviek vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku. Podľa slov šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) prejavilo záujem viac ako 300 škôl s celkovým počtom okolo 19-tisíc žiakov.
Hlavný zážitkový program sa odohrával v špeciálne upravenom kamióne, ktorý simuloval rôzne krízové situácie. Pre prísne kapacitné a časové obmedzenia ním nakoniec fyzicky prešlo zhruba 10-tisíc detí. Rezort vnútra tento masívny záujem interpretuje ako jasný dôkaz toho, že zvolený formát padol na úrodnú pôdu a cieľovú skupinu dokázal osloviť.
Prevencia, ktorá musí zasiahnuť
Keďže dopyt zo strany škôl pretrváva a do kamióna sa nedostali všetci záujemcovia, ministerstvo už teraz avizuje, že projekt vyrazí na cesty opäť v jesenných mesiacoch. Minister obhajuje najmä netradičnú a miestami šokujúcu formu, ktorú tvorcovia pre komunikáciu s mládežou zvolili a ktorá sa stala terčom diskusií.
„Prevencia má byť účinná. Má byť poskytovaná formou, ktorá zasiahne diváka. V tomto prípade tým divákom alebo človekom, ktorého sme chceli osloviť, sú mladí ľudia. Preto sme zvolili takúto cestu, cestu na vlastnej koži.“
vyhlásil Šutaj Eštok pri hodnotení doterajších výsledkov.
Tiene podozrení a policajné vyšetrovanie
Hoci rezort vnútra hovorí o jednoznačnom úspechu, projekt sa potýka s ostrou kritikou, ktorú minister opakovane odmieta. Závažné novinárske otázky však zostali bez konkrétnych odpovedí. Šéf rezortu jasne nevysvetlil, či je štandardné, aby mali interpreti v súťaži na predkladanie svojich ponúk k dispozícii iba expresných deväť a pol dňa.
Rovnako sa vyhol aj priamej odpovedi na odborné výhrady k tomu, či organizátori kampane vôbec brali do úvahy fakt, že nie každý účastník musel byť na drsný zážitok dostatočne psychicky zdatný. Celú kauzu sporného obstarávania už preverujú kompetentné orgány. Podľa ministra je tento krok v poriadku a orgány činné v trestnom konaní celú kampaň nezávisle a objektívne vyšetria.