Škoda má nový vrchol ponuky. Doslova. Práve predstavila svoju novú vlajkovú loď, plne elektrické sedemmiestne SUV s názvom Peaq, ktoré sa stáva najväčším a najpriestrannejším modelom v histórii značky. Svetovú premiéru malo 23. júna 2026 vo francúzskom Monnetier-Mornex pri Ženeve, kam novinku príznačne vyviezli lanovkou na vrchol nad mestom.
Vlajková loď, ktorá mieri na vrchol
Už samotný názov je programom. Peaq sa vyslovuje ako anglické „peak“, teda vrchol, a zároveň nadväzuje na tradíciu škodováckych SUV s názvami končiacimi na Q. V hierarchii značky sa radí nad Enyaq aj Kodiaq a stáva sa novou elektrickou vlajkovou loďou. Vychádza z konceptu Vision 7S z roku 2022 a nesie najvyspelejšiu podobu dizajnového jazyka Modern Solid s čistými plochami, novou svetelnou signatúrou v tvare T a predným panelom Tech-Deck Face. Medzi prvenstvá patria zapustené, výsuvné kľučky dverí aj najväčšia panoramatická strecha v histórii Škody.
Najväčšia Škoda v histórii
Rozmery hovoria jasne. Peaq meria na dĺžku 4,87 metra, na výšku zhruba 1,7 metra a rázvor náprav má takmer tri metre. Oproti Kodiaqu je dlhší o vyše 11 centimetrov, čím sa stáva najväčším SUV značky a jej prvým modelom vo vyššej SUV triede. V interiéri ponúka podľa konfigurácie päť alebo sedem miest pre dospelých a v päťmiestnej verzii sa pýši najväčším batožinovým priestorom spomedzi všetkých Škôd, a to až 935 litrov, k čomu pridáva ešte 37-litrový predný kufor (frunk). V podstate ide o elektrický náprotivok spaľovacieho Kodiaqu, len podstatne väčší a priestrannejší.
Dojazd, technika a batérie z Česka
Peaq stojí na modernizovanej platforme MEB. Dojazd na jedno nabitie má podľa značky bezpečne presahovať 600 kilometrov (v špičkovej verzii sa uvádza až nad 640 km). Na také veľké SUV dosahuje pozoruhodne nízky súčiniteľ odporu vzduchu 0,249, čo výrazne pomáha dojazdu. Nechýba jazda na jeden pedál ani obojsmerné nabíjanie, vďaka ktorému auto dokáže napájať domácnosť či spotrebiče. Zaujímavosťou je, že batérie vznikajú priamo v Česku v novej továrni a nedovážajú sa z Číny. Samotná výroba vozidla beží v Mladej Boleslavi na rovnakej linke ako Octavia, Enyaq či Elroq.
Interiér ako obývačka na kolesách
Vo výbave Škoda zjavne mierila vysoko. Stredu palubnej dosky dominuje na výšku osadený 13,6-palcový dotykový displej založený na systéme Android, ktorý je svojím vyhotovením v Škode prvý svojho druhu. Debut má aj prémiový zvukový systém so 16 reproduktormi, ktorý spoluvyladila značka Sonos. Voliteľný balík Relax prináša ergonomické sedadlá s masážnou funkciou, opierky nôh a wellness aplikáciu, ktoré z kabíny robia, ako to opisuje samotná automobilka, salónik na kolesách. Pribúda bezdrôtové nabíjanie pre dva telefóny, LED Matrix svetlomety aj bohatá výbava asistentov vrátane systému Travel Assist 3.0 a desiatich airbagov v základe. Pozornosť si zaslúžia aj spomínané kľučky, ktoré sú mechanicky prepojené so zámkom, takže fungujú aj pri výpadku napätia, pri námraze sa rozvibrujú a pri nehode sa pre záchranárov automaticky vysunú.
Cena a dostupnosť
Na českom trhu začína cena modelu Peaq na 52 990 eur s DPH, čím sa stáva najdrahším modelom značky. Objednávať si ho zákazníci môžu už teraz, pričom výroba sa rozbieha v lete 2026 a prvé kusy sa majú k zákazníkom dostať na prelome roka. Konkrétne ceny pre slovenský trh v eurách budú známe po ich oficiálnom zverejnení.
Peaq je pre Škodu dôležitý míľnik. Spolu s malým modelom Epiq má pomôcť zdvojnásobiť elektrickú ponuku značky v roku 2026 a ukázať, že česká automobilka to s elektrickou budúcnosťou myslí vážne aj v najvyššom segmente. Či sa jej podarí presvedčiť rodiny, že veľké elektrické SUV dáva zmysel, ukážu až prvé predaje. Ambície má v každom prípade tie najvyššie možné, presne ako napovedá jej názov.