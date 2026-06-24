Rusko sa zmieta v domácej palivovej kríze a plánuje ďalší radikálny krok. Po úplnom zákaze vývozu benzínu a leteckého paliva sa Moskva chystá zastaviť aj export nafty. Dôvodom sú najmä intenzívne ukrajinské útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré spôsobujú akútny nedostatok pohonných látok na domácom trhu. Situácia je natoľko vážna, že energetická veľmoc dokonca zvažuje núdzový dovoz palív zo zahraničia.
Čo je dôležité
- Úplný zákaz: Rusko plánuje zakázať vývoz nafty pre všetky firmy, čím sa toto palivo pripojí k benzínu a leteckému kerozínu.
- Príčina krízy: Za narastajúcim nedostatkom palív stoja predovšetkým intenzívne údery na kľúčové ruské rafinérie.
- Zmena rétoriky: Podpredseda vlády Alexander Novak ešte začiatkom mesiaca tvrdil, že takýto rázny krok nie je potrebný.
- Hrozba pre svet: Zastavenie exportu zasiahne viaceré zahraničné trhy, ktoré sú od ruskej nafty naďalej závislé.
Útoky na rafinérie si vyberajú svoju daň
Kremeľ musí reagovať na čoraz väčšie trhliny v domácom zásobovaní. Ruský ropný sektor krváca pod náporom cielených útokov na kľúčovú infraštruktúru. Výsledkom je, že Rusko, ktoré dlhodobo figuruje ako tretí najväčší producent ropy na svete, postupne a drasticky obmedzuje export pohonných látok. Presné čísla sú však nejasné, keďže Moskva od začiatku vojny na Ukrajine strategické dáta tají.
Najnovšie plány potvrdil podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Kým doteraz sa úplný zákaz exportu dotkol benzínu a začiatkom júna pribudlo aj letecké palivo, teraz prichádza na rad ďalšia strategická surovina. Novak oznámil, že štát plánuje zaviesť absolútny zákaz vývozu nafty, čo má byť súčasťou širšieho balíka opatrení na záchranu domáceho trhu.
Z ropnej veľmoci dovozca?
Novakov aktuálny postoj predstavuje výrazný obrat. Ešte na začiatku júna počas Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade ubezpečoval, že nie je nutné pristupovať k plošnému zákazu vývozu nafty pre všetkých účastníkov trhu. Zároveň si však nechal otvorené zadné vrátka pre prípad, že by sa situácia zhoršila.
A tá sa očividne zhoršuje. Zúfalý stav v niektorých regiónoch podčiarkujú aj informácie ruského denníka Vedomosti. Podľa jeho zdrojov štát aktuálne zvažuje pre ropnú veľmoc absolútne bezprecedentný krok – dovoz pohonných látok zo zahraničia, aby dokázal vykryť regionálne výpadky.
Zahraničné trhy v ohrození
Až doteraz platili v Rusku pre naftu a lodné palivo len miernejšie obmedzenia. Zákaz ich vývozu sa týkal výlučne priekupníkov – teda firiem, ktoré tieto komodity priamo nevyrábajú. Naopak, export benzínu a leteckého paliva je už dnes plošne zakázaný pre úplne všetkých aktérov.
„Rozšírenie zákazu vývozu nafty na všetky firmy ešte viac obmedzí produkt na viacerých zahraničných trhoch, ktoré sú naďalej závislé od dodávok ruskej nafty prostredníctvom nepriamych distribučných kanálov.“
Tento radikálny rez v exporte tak nespôsobí vrásky len ruským producentom, ale predovšetkým globálnemu trhu, ktorý sa bude musieť vysporiadať s ďalším obmedzením dodávok z Východu.