Bojnický zámok sa opäť ponoril do magickej atmosféry. Jeden z najkrajších a najnavštevovanejších slovenských hradov v týchto dňoch ožíva nadčasovým príbehom Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. Už 28. ročník obľúbeného podujatia Rozprávkový zámok prináša deťom i dospelým desiatky účinkujúcich, unikátnu bábku hlavného hrdinu a predovšetkým hlboké posolstvo o skutočných životných hodnotách.
Čo je dôležité
- Téma ročníka: Návštevníkov zámku tento rok sprevádza legendárny príbeh Malého princa.
- Termín konania: Podujatie po minulotýždňovej premiére pokračuje od stredy až do nedele 28. júna.
- Desiatky umelcov: Do predstavení je zapojených približne 60 amatérskych aj profesionálnych hercov, spevákov a tanečníkov.
- Rodinný zážitok: Organizátori sľubujú multisenzorický zážitok, ktorý prepája generácie a učí deti hodnotám.
Hradné komnaty ožívajú Exupéryho dielom
Návšteva Bojnického zámku sa v závere školského roka tradične mení na cestu do sveta fantázie. Po úspešnom minulotýždňovom bloku predstavení pokračuje 28. ročník podujatia Rozprávkový zámok aj v týchto dňoch. Návštevníci si môžu netradičnú divadelnú prehliadku historických priestorov vychutnať od stredy až do nedele 28. júna.
Tvorcovia tento rok siahli po jednom z najkrajších diel svetovej literatúry. Rozľahlými komnatami sprevádza detských i dospelých návštevníkov samotný Malý princ. Organizátori sa rozhodli pre netradičné stvárnenie hlavnej postavy – ikonického chlapca z inej planéty predstavuje bábka. Okolo nej sa v príbehu točí približne 60 účinkujúcich, medzi ktorými nechýbajú amatérski i profesionálni herci, talentovaní speváci a tanečníci.
Posolstvo pre všetky generácie
Podujatie zďaleka nie je len vizuálnou šou. Rovnako ako slávna literárna predloha, aj divadelné spracovanie na zámku nesie silné morálne posolstvo a upozorňuje na dôležitosť priateľstva, lásky či zodpovednosti.
„Malý princ je jedno z najkrajších diel svetovej literatúry, veľmi sa tešíme, že prišiel aj na Bojnický zámok.“
uviedla organizátorka podujatia Petra Roháčová. Samotné Múzeum Bojnice dopĺňa, že projekt dlhodobo presahuje hranice bežnej detskej atrakcie. Ide o komplexný multisenzorický zážitok pre celé rodiny, ktorý prepája staršie generácie s tými najmladšími a vytvára spomienky, na ktoré sa nezabúda.
Odmena za náročný školský rok
Za celým projektom stojí agentúra Rozprávkový svet v úzkej spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) – Múzeum Bojnice. Už tradične sa tento festival koná v júni a organizátori ho dlhodobo koncipujú ako symbolický darček pre všetky deti za ich usilovnosť a snahu v školských laviciach počas celého končiaceho sa roka.